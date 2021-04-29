Если все так плохо, то зачем нужен министр ЖКХ Мигачев и директор Фонда Прохорова?

Собственники домов платят в Фонд капитального ремонта. Но они так и не знают, куда конкретно идут их деньги. Похоже, что этого не знает и министр ЖКХ Мигачев и директор Фонда Прохорова. Могут ли собственники быть уверены, что капитальный ремонт их дома сделают по графику Программы Фонда: в этом году, через пять лет, десять, или даже, через двадцать пять лет?

Например, жители дома по улице Емлютина, дом 44-А будут ждать капитального ремонта крыши до 2033 года, а жители дома № 8 по улице Бардина ремонта крыши предстоит ждать до 2035 года. До 2041 года утепления фасада, судя по графику Программы Фонда капремонта, предстоит ждать жителям домов № 26, 26- А, Б и В по улице Академика Антонова. Каждый желающий может найти в Интернете эту удивительную Программу Фонда и посмотреть, на какой год их дом включен в график капитального ремонта по той, или иной позиции.

Правда, некоторые жители домов до сих пор уверены, что Фонд капитального ремонта это для них благо. Они ежемесячно платят в Фонд и ждут, когда в их доме станут проводить капитальный ремонт. Ждет, когда в его доме Фонд отремонтирует крышу, которая уже давно протекает.

Два года тому назад прокуратура Саратовской области выяснила, что областной Фонд капитального ремонта потратил оплату юристов 12 миллионов рублей, которые в судах защищали интересы Фонда. От кого «защищали»? От граждан, от собственников жилья, на их же деньги?

Теперь пошло новое веяние: собственникам выставляют так называемые «досудебные претензии». Фактически, Фонд просто отнимает без всяких оснований у граждан деньги!

С данными ситуациями, которые носят уже массовый характер, разбирается сегодня прокуратура Саратовской области, общественники. Вывод однозначен: досудебные претензии, которые в массе рассылает своим абонентам Фонд капремонта Саратовской области, являются противозаконной самодеятельностью организации.

И вот, на днях, в Саратовской областной думе состоялись депутатские слушания, посвященные реализации областной Программы капремонта. Директор областного Фонда Вера Прохорова сообщила, что было собрано платежей на сумму 6 млрд рублей. Но, как она сообщила- денег нет: "На котловом счете средств не имеется, а с подрядчиками рассчитываются за счет текущих поступлений". Куда подевались 6 миллиардов?

Мало того, у Фонда капитального ремонта Саратовской области образовалась огромная задолженность за выполненные работы. Для покрытия кассового разрыва в 1,2 млрд рублей областное правительство намерено взять кредиты в коммерческих банках. Опять кредиты! Да область так до агломерации не дойдет, куда заманивает Радаев!

Как рассказал депутатам министр ЖКХ и строительства Павел Мигачев, в плане реализации областной программы капитального ремонта 5 139 домов, но выполнены работы в 3 206 домах. Серьезной остается проблема замены лифтов, сообщил министр. Всего в области в МКД работает более 5 тысяч лифтов, но в ближайшее время будут заменены лишь 378 лифтов.

Ситуация, прямо скажем, да тем более, на фоне трелей и речей губернатора о предстоящей агломерации - тупиковая. Денег нет совсем. Берем кредиты! Дома стоят без ремонта. Лифты старые.

Так может быть, причина не в отсутствии денег, а в отсутствии управленческих способностей министра Мигачева и директора Прохоровой?

Еще в прошлом году Вячеслав Володин ставил под большое сомнение компетенцию министра Мигачева и пожелал ему самому подумать о своем уходе с этой должности. Но Мигачев уходить не захотел. Работает и Прохорова.

В чем их компетенция и заслуги? В умении докладывать на депутатских слушаниях как все плохо и что не хватает денег на ремонт домов?

А в чем заслуга депутатов? Послушали, как все плохо и разошлись? Но ведь решения о приеме на работу и Мигачева, и Прохоровой принимали, в том числе и они, утверждая их кандидатуры. Значит, спрашивать и с депутатов следует?

Но кто спросит? Губернатор Радаев? Но ему сегодня не до этого совсем: он озабочен очередной «идеей фикс», называется которая агломерацией.