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Если все так плохо, то зачем нужен министр ЖКХ Мигачев и директор Фонда Прохорова?

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Собственники домов  платят в Фонд капитального ремонта. Но они так и    не знают,  куда конкретно  идут их деньги. Похоже, что этого не знает и министр ЖКХ Мигачев и директор Фонда  Прохорова.   Могут ли собственники быть уверены, что  капитальный ремонт  их дома сделают по графику Программы Фонда:  в этом году, через пять лет, десять,  или даже, через  двадцать пять лет?

Например, жители дома по улице Емлютина, дом 44-А будут ждать капитального ремонта крыши до 2033 года,  а жители дома №  8 по улице Бардина ремонта крыши предстоит ждать до 2035 года. До 2041 года  утепления фасада, судя по графику Программы Фонда капремонта, предстоит ждать жителям домов № 26, 26- А, Б и В по улице Академика Антонова. Каждый желающий может  найти в Интернете  эту удивительную Программу Фонда  и посмотреть,   на какой год их дом включен в график капитального ремонта по той, или иной позиции.

Правда, некоторые жители домов   до сих пор уверены, что Фонд капитального ремонта это для них благо. Они  ежемесячно платят в  Фонд   и ждут, когда в их доме станут проводить капитальный ремонт. Ждет,  когда в его  доме  Фонд отремонтирует крышу, которая уже давно протекает.              

Два года тому назад прокуратура Саратовской  области выяснила, что  областной Фонд капитального ремонта потратил  оплату юристов 12 миллионов рублей,  которые в судах  защищали интересы Фонда.  От кого «защищали»? От граждан, от собственников жилья,  на их же деньги?  

Теперь пошло новое веяние: собственникам выставляют так называемые «досудебные претензии». Фактически, Фонд просто отнимает без всяких оснований у граждан деньги!

С данными ситуациями, которые носят уже  массовый характер,  разбирается сегодня прокуратура Саратовской области, общественники. Вывод однозначен: досудебные претензии, которые в массе рассылает своим абонентам Фонд капремонта Саратовской  области,  являются противозаконной самодеятельностью организации.

И вот,  на днях, в  Саратовской областной думе  состоялись  депутатские слушания, посвященные реализации областной Программы капремонта. Директор областного Фонда Вера Прохорова сообщила, что  было собрано платежей на сумму 6 млрд рублей. Но,  как она сообщила-  денег нет: "На котловом счете средств не имеется, а с подрядчиками рассчитываются за счет текущих поступлений". Куда подевались 6 миллиардов? 

Мало того, у  Фонда капитального ремонта Саратовской области образовалась огромная задолженность за выполненные работы. Для покрытия кассового разрыва в 1,2 млрд рублей областное правительство намерено взять кредиты в коммерческих банках. Опять кредиты!  Да область   так  до агломерации не дойдет, куда заманивает  Радаев!

Как рассказал   депутатам министр  ЖКХ и строительства Павел Мигачев, в плане реализации областной программы капитального ремонта  5 139 домов, но  выполнены работы в 3 206 домах. Серьезной  остается проблема замены лифтов, сообщил министр.  Всего в области в МКД работает более 5 тысяч  лифтов, но в ближайшее время будут заменены лишь 378 лифтов.

Ситуация, прямо скажем, да тем более, на фоне  трелей и речей  губернатора о предстоящей агломерации - тупиковая. Денег нет совсем. Берем кредиты!  Дома стоят без ремонта. Лифты старые.

Так может быть,  причина  не в отсутствии денег, а в отсутствии  управленческих способностей    министра Мигачева и  директора Прохоровой?

 Еще в прошлом году  Вячеслав Володин ставил под  большое сомнение компетенцию  министра Мигачева и пожелал ему самому подумать о своем уходе с этой должности. Но Мигачев уходить не захотел.   Работает и Прохорова.

В чем их компетенция и заслуги? В умении  докладывать на  депутатских слушаниях как все плохо и что не хватает денег  на ремонт домов?

А в чем заслуга депутатов? Послушали, как все плохо и разошлись? Но ведь решения о приеме на работу  и Мигачева,  и Прохоровой принимали,  в том числе и они, утверждая их кандидатуры.  Значит, спрашивать и с депутатов  следует?

Но кто спросит? Губернатор Радаев? Но ему сегодня не до этого совсем:  он озабочен очередной «идеей фикс», называется которая агломерацией.