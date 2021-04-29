Мы где-то это уже слышали...

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Как хочется, чтобы Саратов на самом деле,  преображался!  Чтобы не тонул в грязи,  а тонул в зелени!   Чтобы дороги были как дороги, а не   направлениями в колдобинах. Чтобы трамваи были похожи   на трамваи, а не на ржавые цистерны  на колесах… Будет ли все это?  Или,  разговорами, совещаниями о развитии агломерации  все и закончится?

Мы входим в агломерацию. Это сообщил губернатор. А  директор некоммерческой организации «Фонд «ЦСР «Северо-Запад» Марина Липецкая рассказала о втором этапе стратегии развития Саратовской агломерации. Сколько их было, подобных "этапов"? 

 "В пределе «коридора» агломераций на Волге формируются новые экономические специализации: инжиниринг, современное машиностроение, электротехника, IT, умные технологии и новая энергетика. У саратовской агломерации есть шанс включиться в эти новые специализации и кооперироваться с городами в пределах Волги", - сказала Липецкая на совещании в правительстве Саратовской области. Слушаешь, и задаешься вопросом: «Откуда этот человек приехал к нам, не с Луны ли, часом,  свалился?".

Есть «шанс», как сказала директор?  «Шансы» были всегда, а движение вперед, где оно?  Банкротство области с миллиардными долгами?    Но вот,  по мнению директора,  "нужно создать 30-минутную агломерацию. Для этого нужно сблизить окраины и растянуть центр. Построить маршруты таким образом, чтобы время поездки занимало не более 30 минут. Предлагается создать несколько автодорожных колец и одно железнодорожное. В городе должны также заработать скоростной трамвай, троллейбус с автономным ходом, городская электричка. По связке Саратов-Энгельс предусмотрен еще один мост. Развитие речного транспорта, в том числе и до нового аэропорта". Сколько современные жители Саратова    себя помнят,  столько и  слышат  о "скоростных трамваях", о "канатных дорогах",  еще с былинных времен  Аяцкова, который хотел, но так и не построил аэропорт на    острове Казачий.

Короче, гладко   на  словах и на бумаге. Как получится на деле?  В  августе прошлого года  мы уже слышали нечто подобное от специалистов  КБ «Стрелка» и ГК «ДОМ.РФ»,   когда обсуждался вопрос развития Зеленого острова.

Мнений было высказано много,  предложений много.  Презентовали даже  некий «безумный» по своему архитектурному воплощению и стоимости  проект  немецкого архитектора Альфреда Янцена, который в 2008 году придумал концепцию развлекательного комплекса «Зеленый остров» и воплотил ее в эскизах ( на фото). Его концепция предполагает превращение острова в супер-современный туристический комплекс международного уровня с отелями на 70 тысяч номеров, спортивной базой, незамерзающими бухтами (технологии поддержания их в таком состоянии уже наработаны и используются). С городом комплекс должна была соединять канатная дорога. В ценах 2008 года реализация проекта, созданного коллективом российских и зарубежных архитекторов под руководством Янцена, оценивалась в 8 млрд евро.

Ясно, что сегодня не до подобных концепций.    Хотя бы,  тротуары сделайте приличные в городе,  нормальные дороги сделайте, а не латайте ямы, пляж  постройте, как и обещали, Набережную Космонавтов   сделайте и постарайтесь - все  делать качественно, в срок,  и не - воровать. Вот это и  будет    нормальная агломерация!