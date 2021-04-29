Мы где-то это уже слышали...

Как хочется, чтобы Саратов на самом деле, преображался! Чтобы не тонул в грязи, а тонул в зелени! Чтобы дороги были как дороги, а не направлениями в колдобинах. Чтобы трамваи были похожи на трамваи, а не на ржавые цистерны на колесах… Будет ли все это? Или, разговорами, совещаниями о развитии агломерации все и закончится?

Мы входим в агломерацию. Это сообщил губернатор. А директор некоммерческой организации «Фонд «ЦСР «Северо-Запад» Марина Липецкая рассказала о втором этапе стратегии развития Саратовской агломерации. Сколько их было, подобных "этапов"?

"В пределе «коридора» агломераций на Волге формируются новые экономические специализации: инжиниринг, современное машиностроение, электротехника, IT, умные технологии и новая энергетика. У саратовской агломерации есть шанс включиться в эти новые специализации и кооперироваться с городами в пределах Волги", - сказала Липецкая на совещании в правительстве Саратовской области. Слушаешь, и задаешься вопросом: «Откуда этот человек приехал к нам, не с Луны ли, часом, свалился?".

Есть «шанс», как сказала директор? «Шансы» были всегда, а движение вперед, где оно? Банкротство области с миллиардными долгами? Но вот, по мнению директора, "нужно создать 30-минутную агломерацию. Для этого нужно сблизить окраины и растянуть центр. Построить маршруты таким образом, чтобы время поездки занимало не более 30 минут. Предлагается создать несколько автодорожных колец и одно железнодорожное. В городе должны также заработать скоростной трамвай, троллейбус с автономным ходом, городская электричка. По связке Саратов-Энгельс предусмотрен еще один мост. Развитие речного транспорта, в том числе и до нового аэропорта". Сколько современные жители Саратова себя помнят, столько и слышат о "скоростных трамваях", о "канатных дорогах", еще с былинных времен Аяцкова, который хотел, но так и не построил аэропорт на острове Казачий.

Короче, гладко на словах и на бумаге. Как получится на деле? В августе прошлого года мы уже слышали нечто подобное от специалистов КБ «Стрелка» и ГК «ДОМ.РФ», когда обсуждался вопрос развития Зеленого острова.

Мнений было высказано много, предложений много. Презентовали даже некий «безумный» по своему архитектурному воплощению и стоимости проект немецкого архитектора Альфреда Янцена, который в 2008 году придумал концепцию развлекательного комплекса «Зеленый остров» и воплотил ее в эскизах ( на фото). Его концепция предполагает превращение острова в супер-современный туристический комплекс международного уровня с отелями на 70 тысяч номеров, спортивной базой, незамерзающими бухтами (технологии поддержания их в таком состоянии уже наработаны и используются). С городом комплекс должна была соединять канатная дорога. В ценах 2008 года реализация проекта, созданного коллективом российских и зарубежных архитекторов под руководством Янцена, оценивалась в 8 млрд евро.

Ясно, что сегодня не до подобных концепций. Хотя бы, тротуары сделайте приличные в городе, нормальные дороги сделайте, а не латайте ямы, пляж постройте, как и обещали, Набережную Космонавтов сделайте и постарайтесь - все делать качественно, в срок, и не - воровать. Вот это и будет нормальная агломерация!