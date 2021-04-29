Балашов: дело о выгребной яме

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Недавно глава Балашовского муниципального района Павел Петраков получил грамоту из рук  губернатора  Валерия Радаева за успехи в развитии на территории Балашовского района местного самоуправления. В ответном слове глава Петраков сообщил, что и дальше будет стремиться развивать местное самоуправление.

Что сказать на это?  Показуха и вранье! Нет и в помине никакого местного самоуправления  в Балашовском районе.  Если бы оно было,  и на местах действительно  люди сами  «управляли», то не возникло бы, например   дела о так называемой   «выгребной яме». Дело выеденного яйца вообще не стоит, но сколько нервов  люди потрепали, решая его, но  так не добившись решения!  О нем, и  не только, наша история.

Вот улица  2-я Набережная в Балашове.  Одни жители этой улицы,   грубо нарушают законы, другие жители этой улицы пытаются призвать к  их ответу через суд.  Про совесть говорить уже не будем.  Побеждают  первые - те, кто нарушают Законы!

Вот, например, гаражи домов  №26, и  № 28 господа-собственники  построили так, как им одним  удобно:  и  границы их строений вышли за  так называемую «красную линию». Построенные  гаражи  сузили проезжую часть. Забетонировали собственники и  землю,  прилегающую к гаражам, а как же!   Чтобы надежно все было, капитально  на незаконной земле!  А ведь здесь - водоохранная зона реки Хопер!  Но,  плевать собственники самоуправцы хотели в  этот Хопер!

 Машины  свои собственники гаражей  теперь ставят на проезжей части, и без того зауженной ими же самими. Тут же,   некоторые собственники «поналяпали»  как   захотелось им, и     бани, пристройки, выгребные ямы. Участковый Клейменов, видимо, побаивается   призвать к ответу  «сильных мира сего» с улицы 2-я Набережная и     выписать ради приличия, хотя бы один раз  протокол собственникам гаражей за то, что машины паркуют в  охранной зоне!  А ведь, согласно существующим  правилам,                   разрешительную документацию на  строительство выдаёт администрация, после согласования сторон. И   права других заинтересованных граждан не должны нарушаться! Разве,  в администрации Балашовского  МР  этого не знают? Но на улице 2-я Набережная,   как видим,  свои собственные законы.

Есть еще один «удивительный дом» на этой улице. Это дом № 21.  Собственник дома «оттяпал»  два  метра от земли муниципалитета. Видимо, посчитал, что муниципалитет не обеднеет. Вдобавок к этому, собственник поставил еще и металлическое ограждение, а  это еще полтора метра муниципальной земли! В  суде, вынося решение,    не посчитали  нужным спросить мнение  третьих лиц,   права которых  были  нарушены!

 А дальше,  еще интереснее.  Провода рядом стоящего дома № 23  ЛЭП и столб, поддерживающий провода ,  вдруг… помешали! Не долго думая,  провод проложили  прямо через  крышу дома. А потом закрепили, чтобы уж совсем не падал на землю,  на деревянную палку- рогатину. Наивный вопрос- были ли сделаны согласования с  организацией электросетей.

Но и это еще не все! Собственник дома  возвел без разрешительной документации  пристройку к своему дому и  соорудил  под ней  выгребную яму, выходящую прямо под соседний дом. Администрация Балашовского   муниципального района после соответствующего  заявления   признала факт незаконной установки выгребной ямы и было выписано предписание о демонтаже до 20 октября 2020 года в добровольном порядке.   Но собственник дома Лысенко Т.М., чихать хотела на предписание администрации,  и  его не исполнила. Яма  как была на месте, так и стоит, несмотря на повторное предписание- убрать до 15 апреля 2012 года.  Ну, а чтобы «замести следы»,  собственник   Лысенко  Т. М. поставила  автомобиль прямо на место, где находится выгребная яма! Да еще на расстоянии в метр от  окон соседнего дома! Сотруднику  ГИБДД на просьбу убрать машину с выгребной ямы ответили, что он сломан! Администрацией  БМР был установлен и  факт незаконной капитальной пристройки собственником Лысенко Т.М. Но предписание главный архитектор Балашова Борисов почему-то  не выписал.  Хорошо об этом попросили?

Люди, которые не нарушают законы,  задают вопрос тем, кто их нарушает: сколько же можно дурачить всех подряд и кто будет возмещать ущерб - ведь дом  сыреет от соседства с выгребной ямой!

Сколько  же подобных историй по всей Саратовской области, когда  соседи  годами судятся друг с другом!    А вот был бы реально, а не показухи ради,  действующий механизм местного самоуправления,  то подобных историй,  как с этой выгребной ямной   не было бы и в помине! Так что, господин глава района  Петраков, не заслужили вы грамоту от губернатора  о достижениях в развитии местного самоуправления! Решите,  для начала,  хотя бы  вопрос   с  "делом века" в своем районе- с "делом о выгребной яме"!