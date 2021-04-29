Балашов: дело о выгребной яме

Недавно глава Балашовского муниципального района Павел Петраков получил грамоту из рук губернатора Валерия Радаева за успехи в развитии на территории Балашовского района местного самоуправления. В ответном слове глава Петраков сообщил, что и дальше будет стремиться развивать местное самоуправление.

Что сказать на это? Показуха и вранье! Нет и в помине никакого местного самоуправления в Балашовском районе. Если бы оно было, и на местах действительно люди сами «управляли», то не возникло бы, например дела о так называемой «выгребной яме». Дело выеденного яйца вообще не стоит, но сколько нервов люди потрепали, решая его, но так не добившись решения! О нем, и не только, наша история.

Вот улица 2-я Набережная в Балашове. Одни жители этой улицы, грубо нарушают законы, другие жители этой улицы пытаются призвать к их ответу через суд. Про совесть говорить уже не будем. Побеждают первые - те, кто нарушают Законы!

Вот, например, гаражи домов №26, и № 28 господа-собственники построили так, как им одним удобно: и границы их строений вышли за так называемую «красную линию». Построенные гаражи сузили проезжую часть. Забетонировали собственники и землю, прилегающую к гаражам, а как же! Чтобы надежно все было, капитально на незаконной земле! А ведь здесь - водоохранная зона реки Хопер! Но, плевать собственники самоуправцы хотели в этот Хопер!

Машины свои собственники гаражей теперь ставят на проезжей части, и без того зауженной ими же самими. Тут же, некоторые собственники «поналяпали» как захотелось им, и бани, пристройки, выгребные ямы. Участковый Клейменов, видимо, побаивается призвать к ответу «сильных мира сего» с улицы 2-я Набережная и выписать ради приличия, хотя бы один раз протокол собственникам гаражей за то, что машины паркуют в охранной зоне! А ведь, согласно существующим правилам, разрешительную документацию на строительство выдаёт администрация, после согласования сторон. И права других заинтересованных граждан не должны нарушаться! Разве, в администрации Балашовского МР этого не знают? Но на улице 2-я Набережная, как видим, свои собственные законы.

Есть еще один «удивительный дом» на этой улице. Это дом № 21. Собственник дома «оттяпал» два метра от земли муниципалитета. Видимо, посчитал, что муниципалитет не обеднеет. Вдобавок к этому, собственник поставил еще и металлическое ограждение, а это еще полтора метра муниципальной земли! В суде, вынося решение, не посчитали нужным спросить мнение третьих лиц, права которых были нарушены!

А дальше, еще интереснее. Провода рядом стоящего дома № 23 ЛЭП и столб, поддерживающий провода , вдруг… помешали! Не долго думая, провод проложили прямо через крышу дома. А потом закрепили, чтобы уж совсем не падал на землю, на деревянную палку- рогатину. Наивный вопрос- были ли сделаны согласования с организацией электросетей.

Но и это еще не все! Собственник дома возвел без разрешительной документации пристройку к своему дому и соорудил под ней выгребную яму, выходящую прямо под соседний дом. Администрация Балашовского муниципального района после соответствующего заявления признала факт незаконной установки выгребной ямы и было выписано предписание о демонтаже до 20 октября 2020 года в добровольном порядке. Но собственник дома Лысенко Т.М., чихать хотела на предписание администрации, и его не исполнила. Яма как была на месте, так и стоит, несмотря на повторное предписание- убрать до 15 апреля 2012 года. Ну, а чтобы «замести следы», собственник Лысенко Т. М. поставила автомобиль прямо на место, где находится выгребная яма! Да еще на расстоянии в метр от окон соседнего дома! Сотруднику ГИБДД на просьбу убрать машину с выгребной ямы ответили, что он сломан! Администрацией БМР был установлен и факт незаконной капитальной пристройки собственником Лысенко Т.М. Но предписание главный архитектор Балашова Борисов почему-то не выписал. Хорошо об этом попросили?

Люди, которые не нарушают законы, задают вопрос тем, кто их нарушает: сколько же можно дурачить всех подряд и кто будет возмещать ущерб - ведь дом сыреет от соседства с выгребной ямой!

Сколько же подобных историй по всей Саратовской области, когда соседи годами судятся друг с другом! А вот был бы реально, а не показухи ради, действующий механизм местного самоуправления, то подобных историй, как с этой выгребной ямной не было бы и в помине! Так что, господин глава района Петраков, не заслужили вы грамоту от губернатора о достижениях в развитии местного самоуправления! Решите, для начала, хотя бы вопрос с "делом века" в своем районе- с "делом о выгребной яме"!