Копают!

Саратовский художник Николай Аржанов несколько дней назад сделал вот такой рисунок. А назвал его коротко, просто и понятно каждому: « Копают» Сам же художник написал такую заметку к своему актуальному для Саратова рисунку. И опубликовал ее в социальных сетях:

«Удивительна логика саратовских коммунальных служб и дорожников. Вот была в Агафоновке, вдоль улицы Клочкова, со стороны Клинического посёлка (по улице как раз граница между Агафоновкой и Клиническим посёлком проходит, правда теперь уже всё Агафоновкой называют, начиная от Политеха), пешеходная дорожка. Причём, сделали её несколько лет назад на редкость (для Саратова) хорошо: выше газона, по центру приподнятая -- вода с неё скатывалась, грязи никогда не было, хотя дворников там отродясь не водилось; на мощном основании из крупного щебня -- за несколько лет ни одной трещины. Не широкая, чуть больше метра, но там и народу немного ходит, хватало.

Так несколько дней назад эту дорожку снесли и теперь на её месте строят новую, точно такую же, ну может сантиметров на двадцать пошире. При этом, вокруг - ухабы да ямы. Ни 1-я Детская улица, ни 1-й Детский проезд, ни первая Поперечная не замощены, по Агафоновской стороне улицы Клочкова никогда пешеходной дорожки, или тротуара не было . Тропа была «народная», как сто лет назад, около бывшего кинотеатра "Родина" яма на яме. Почти весь этот район асфальта не имеет. И зачем было хорошее сносить, неужели нельзя рядом бюджет осваивать, с пользой для жителей?

Ну, а я посмотрел на работу дорожников и по впечатлению несколько набросков сделал, вот один из них:"Копают" Б.,тушь, кисть; 24х23,7см; 2021".