Многодетные семьи будут жить на свалке?

«Земли многодетных семей разрешили отдать под свалку!?» - задает вопрос руководству Администрации Энгельсского муниципального района директор СРОО «Комитет многодетных семей» Ирина Алешина, известная общественница. В своем инстаграмме она сообщает:

«И снова о земельных участках для многодетных семей. Все привыкли, что вопрос стоит, сроки провалены, а работа по подведению коммуникаций и дорог не ведется от слова "совсем".

Но теперь с лёгкой руки администрации Энгельсского муниципального района на один из участков, отведенных для строительства жилья для многодетных семей стали вывозить строительный мусор. Не случайно, а, со слов тех, кто возит мусор- по разрешению администрации города.

Речь идёт об участках района Базальт-2, где в целях "засыпки оврага" образовалась свалка. Условие для привозящих строительный хлам было поставлено только одно - обеспечить водоток по дну оврага, не перекрывать русло. Кто контролирует исполнение этого условия, и каким "экологически чистым" материалом будет заполнен данный овраг, никто никому не скажет, как и о том исполнимо ли это условие.

Отношение власти к теме показательно. На участке нет межевания, нет дорог, нет подведенных коммуникаций и инженерных сетей, но зато есть овраги, растут свалки и мусорки, куда можно бесплатно (бесплатно ли?) свозить весь мусор из города. В этом вопросе Энгельсская власть переняла самые плохие привычки у саратовской.

Все помнят, как строительный мусор от реконструкции Театра оперы и балета был заботливо свален в посёлке Саксагай. Очередной этап реализации мусорной реформы в Энгельсе можно охарактеризовать как "Дешево и сердито". А многодетные... А многодетные как ждали, так и еще подождут. Авось и нужда в тратах на них пропадет- сами на свалке строить откажутся. Градоначальники в Энгельсе меняются быстрее календарей- кто в ближайшем времени вспомнит при каком из них свозились мусорные кучи, или какая в какое время.

А жителей, очевидцев и всех неравнодушных я хочу попросить. Если вы видите таких умников- делайте фото, видеофиксацию с номерами машин. Будем отправлять этот материал в контролирующие органы. Не дадим превратить наш Базальт в мусорку!»