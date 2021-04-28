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Медведи, волки  коты появились  на  мусорке  в Саратове

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Только-только  наш  Бобер  контролер  Коля  проинспектировал состояние некоторых   мусорных баков,  и возмутился тем,  как грязно кругом, так у него появились   последователи.

В  инстаграм-аккаунте  «Лиги артистов» появилось интересное сообщение и видеоролик  про об интересной  акции  артистов- циркачей!  Молодцы ребята!

 Они  сделали красивое   шоу прямо на фоне  мусорки, рядом с  домом № 19  по улице Жуковского. Прыгали акробаты,  «медведи», «волки», «кот»…  Фон для  шоу напротив мусорных куч  подобрали тоже с юмором: «Смотри, какая красота. Смотри, какая чистота».

«Дети нашего двора видят не площадки с горками, не клумбы с цветами и травкой зелёной, а огромные горы мусора, крыс и тараканов... Коммунальщики его просто не вывозят. Баки переполняются, количество пакетов, листвы и отходов растут... Ароматы соответствующие... Это, по-вашему, «комфортная городская среда»?»-   задают видимо, вопрос городским властям  артисты в  своем  аккаунте.

Где будет устроено очередное шоу,   артисты не сообщили.  Но таких «площадок» в Саратове еще очень много, так что    ждем еще выступлений! Можно   пьесу на фоне    мусорных гор   поставить, например  «На дне» Горького.