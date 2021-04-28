Медведи, волки коты появились на мусорке в Саратове

Только-только наш Бобер контролер Коля проинспектировал состояние некоторых мусорных баков, и возмутился тем, как грязно кругом, так у него появились последователи.

В инстаграм-аккаунте «Лиги артистов» появилось интересное сообщение и видеоролик про об интересной акции артистов- циркачей! Молодцы ребята!

Они сделали красивое шоу прямо на фоне мусорки, рядом с домом № 19 по улице Жуковского. Прыгали акробаты, «медведи», «волки», «кот»… Фон для шоу напротив мусорных куч подобрали тоже с юмором: «Смотри, какая красота. Смотри, какая чистота».

«Дети нашего двора видят не площадки с горками, не клумбы с цветами и травкой зелёной, а огромные горы мусора, крыс и тараканов... Коммунальщики его просто не вывозят. Баки переполняются, количество пакетов, листвы и отходов растут... Ароматы соответствующие... Это, по-вашему, «комфортная городская среда»?»- задают видимо, вопрос городским властям артисты в своем аккаунте.

Где будет устроено очередное шоу, артисты не сообщили. Но таких «площадок» в Саратове еще очень много, так что ждем еще выступлений! Можно пьесу на фоне мусорных гор поставить, например «На дне» Горького.