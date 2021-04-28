Все мы умеем!

Уныние- самое отвратительное чувство. Разве можно унывать от жизни, от работы? Когда узнаешь о таких ребятах, которые своими руками и своей головой чего-то добиваются, то позитива прибавляется: не все у нас так и плохо! И не агломерацией единой будет жить регион, а вот такими людьми, о которых речь пойдет ниже.

Как рождается бизнес? На этот вопрос дает ответ Агентство деловых новостей «Бизнес- Вектор» и рассказывает историю саратовско-московского стартапа по выпуску смарт-кемперов. Пока губернатор Радаев вещает об агломерации, ребята берут и делают!

Денис Ермилов и Павел Голынин познакомились на Саратовском шарикоподшипниковом заводе (СПЗ). Первый работал в службе безопасности, второй трудился конструктором. Оба входили в молодежный кадровый резерв Саратовской области. А еще они сошлись на увлечении туризмом, спортом, сплавом на байдарках. Словом, парни почувствовали друг в друге единомышленников.

Павел успел поработать в IT-сфере, занимался столярным производством сложной детской мебели, поставлял оборудование для квестов в Россию и Европу. Денис работал на руководящих позициях в крупной компании розничной торговли в Москве. Карантинный 2020 год обрушил планы и проекты. Павел предложил идею, которую надеялся монетизировать и поставить на широкую ногу.

«Путешествие в домах на колесах – традиция Америки. Это стало модным в Европе, все больше кемперов встречается и в России. В ближайшие годы через Саратовскую область пройдет Шелковый путь – трасса из Китая в Европу, а это означает увеличение потока туристов, в том числе любителей кемперов, – поясняет Павел Голынин.

Так в октябре 2020 года появилась компания ООО «Смарткемпер». Генеральный директором стал Денис Ермилов, сделавший основные финансовые вложения в проект. Директор по развитию – московский маркетолог Полина Каплунова, закончившая Нью-Йоркскую бизнес-школу МBА. За производственную часть отвечает Павел Голынин. Головной офис компании находится в Москве, а производство — в Саратове.

В здании бывшего таксопарка на улице Симбирской на площадях в 600 кв м. открыли цех, разместили оборудование. Аренда помещения обходится в 150 тысяч рублей в месяц. На производстве заняты 12 человек, сборка одного прицепа-капли занимает 2-3 недели.

В салоне оборудованы спальные места для взрослых – 2х1, 5 м каждое, детские – 1,5 х 0,55 м. Сверху можно крепить палатку, создавая дополнительные места. Максимум внутри могут разместиться четверо взрослых и двое детей.

Сегодня цех «Смарткемпера» выпускает по 10 трейлеров в месяц, заказы расписаны до конца лета. Дачи на колесах покупают по всей стране – от Калининграда до Камчатки, они востребованы и в центральном Поволжье.

Кредитов на запуск проекта стартаперы не брали, вложили имеющиеся средства – в пределах миллиона рублей. По словам собеседника, прибыли пока не получают, так как все заработанное вкладывается в развитие производства. Конструкцию смарткемпера постоянно совершенствуют. Например, планируют увеличить салон в полный рост человека, дополнив его душем и туалетом.