После ток-шоу за работу принялись следователи

Следственным органом на одном из федеральных каналов выявлена передача, в котором сообщается о противоправных деяниях жителя города Старый Оскол в отношении своей сожительницы из Балашовского района, а также в отношении сыновей другой своей сожительницы из города Балашова.

По данным средств массовой информации, 35-летняя жительница города Балашов познакомилась с жителем города Старый Оскол. У них родился совместный ребенок, которому в настоящее время исполнился 1 год 10 месяцев. Год назад пара рассталась в связи с тем, что сожитель избивал женщину в присутствии детей. При этом ее старшие сыновья сообщили о фактах насилия со стороны сожителя матери по отношению к ним самим.

Кроме того, в передаче приняла участие жительница п. Пинеровка Балашовского района, с которой этот же мужчина сожительствовал ранее. Она рассказала, что он неоднократно избивал её, похищал по месту проживания, увозил в багажнике машины, а также закрывал в квартире на две недели, не позволяя покинуть жилище, дабы никто не увидел имеющиеся у нее телесные повреждения.

Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, по информации, прозвучавшей в сюжете данной передачи организована доследственная проверка.