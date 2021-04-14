Водки "Володинка" на праздничном столе не будет?

На нашу публикацию «На банкете в день победы будут пить "Володинку"» пресс-служба администрации муниципального образования «Город Саратов» прислала комментарий следующего содержания:

«Управление по труду и социальному развитию администрации города организует масштабную работу с наиболее нуждающимися в этом саратовцами, поддерживая ветеранов, малообеспеченных граждан, инвалидов. Силами управления до введения ограничительных мер регулярно проводились массовые мероприятия, выезды активных саратовцев «серебряного возраста» на природу, посещения туристических объектов. Кроме того, ежегодно в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организуется торжественное мероприятие для ветеранов ВОВ, военной службы, труда, заслуженных и Почетных граждан города. В том числе организуется и банкет для них. В техническом задании никакие торговые марки не указываются, так как это противоречит антимонопольному законодательству. Указанные по итогам аукциона наименования предложены поставщиком, который победил в результате конкурсной процедуры».

Ответ следует понимать так, что в администрации Саратова открещиваются от идеи угостить гостей водкой «Володинка». И мы даже догадываемся, почему они от этого открещиваются. Водка, она и есть водка, и разве дело в названии? Дело в качестве. Главное, чтобы водка была крепкой, не "паленой". Если в администрации города Саратова увидели в названии «Володинка» тайные смыслы, это их проблемы. Когда-то саратовский ликероводочный завод выпускал водку «Губернаторская», и никто не ассоциировал напиток с должностью именно губернатора Аяцкова. Но что-то нам подсказывает, что после публикации статьи в газете «Версия Саратов» «Водка «Володинка» и судак из печи: стало известно, кто и за какие деньги проведет банкет в честь Дня Победы в Саратове», из администрации Саратова устроителю банкета будет дано строгое указание- водку «Володинскую» на столы не подавать. Мало ли, вдруг Валеры, Михаилы, Игори или не дай Бог, Коли обидятся?

А ведь новое, это хорошо забытое старое. Нет ничего лучше водки марки «Русская», или «Столичная»!