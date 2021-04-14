Координатор проекта "Единой России" с уголовным прошлым

Сообщается, что в рамках партийного проекта "Энгельс-территория спорта" состоялась рабочая встреча на спортивных объектах в Энгельсском районе. Во встрече приняли участие координатор проекта Александр Еремеев, директор центра по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин и начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации ЭМР Владимир Королёв.

«Основная цель проекта это формирование комфортных условий для занятий спортом и популяризация спорта. Модернизация данного объекта, будет важным шагом в спортивной жизни района, для местных жителей, для тех людей кто живет спортом - это очень важно», - рассказал Александр Еремеев. Хорошо сказано, подписываемся под каждым словом!

Но давайте вспомним, кто такой, этот Александр Еремеев? Прошло, правда, без малого 10 лет, много воды и денег утекло с тех пор. Но вот что сообщали СМИ, давайте почитаем : «Майор энгельсской авиабазы приговорен к штрафу за махинации с премиями». А кто же этот майор? Да это он, Александр Еремеев!

Тогда, 10 лет назад, Саратовский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему авиабазы Энгельса майору Александру Еремееву и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Правда, первоначально, Еремееву и его сослуживцу Юрию Соколову было предъявлено обвинение куда более суровое: по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Что «нахимичил» тогда майор, а ныне координатор партийного проекта "Энгельс-территория спорта»? В середине февраля 2011 года на авиабазе «Энгельс» было выявлено хищение денежных средств военнослужащих более чем на миллион рублей. По версии следствия, Еремеев и Соколов сообщили сослуживцам, что за соответствующее вознаграждение могут поспособствовать получению денежных премий в повышенном размере. После того, как восемь офицеров согласились на заманчивое предложение, подозреваемые изготовили поддельные рапорты от имени командиров подразделений на выплату указанным лицам премии в повышенном размере и предоставили их командованию воинской части. После выплаты премий инженеры получили от сослуживцев в общей сложности более 1 миллиона рублей, распорядившись деньгами по собственному усмотрению.

Майор Еремеев проходил военную службу по контракту. В декабре 2011 года в период подготовки Еремеевым проектов приказов в часть из Управления финансового обеспечения МО РФ по Саратовской области поступила телеграмма о выделении денежных средств на дополнительное материальное стимулирование военнослужащих.

Майор Еремеев в конце декабря встретился с одним из сослуживцев, и заверил его, что может, благодаря хорошему отношению с командованием, поспособствовать в получении дополнительной выплаты: вместо 105 тыс. рублей - 400 тысяч рублей. Из этих средств майор попросил вернуть ему 160 тысяч рублей в качестве "вознаграждения для командования части". В действительности, как сказано в приговоре, Еремеев указанную сумму передавать никому не собирался. Военнослужащий Новиков согласился на предложение Еремеева. Аналогичным образом майор обманул и капитана Гасанова. В ходе предварительного следствия Еремеев вину признал в полном объеме и возместил Гасанову и Новикову похищенные средства в полном объеме».

Прошло десять лет после того преступления, совершенного Еремеевым. Как можно судить, с денежными средствами Еремеев обращаться умеет очень даже неплохо. Особенно, когда эти денежные средства ему не принадлежат.

Что сказать? Умеет, однако, партия «Единая Россия» выбирать координаторов своих партийных проектов! Но могут ли простые люди надеться, что такие координаторы, как Еремеев, будут выполнять свою работу честно? Это, вряд ли. Люди верят делам, как и провозглашено в лозунге партии "Единая Россия" "верить только делам" В том числе - верить и делам уголовным!