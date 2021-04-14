НА БАНКЕТЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ БУДУТ ПИТЬ " ВОЛОДИНКУ"

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Правда,  на банкете почему-то не будет   водки  «радаевка», "исаевка", пива "панковского". Скоро  майские  праздники. Снова пора    тратить бюджетные  деньги.   Благо - можно  легко залезть в бюджет. Скоро великий  для всего нашего народа   день- День Победы. Как его собираются отметить  его  наши  слуги- господа чиновники?

Они   на банкете в честь Дня Победы   будут пить не просто водку, а водку «Володинка».  Так решили за гостей  в Управлении по труду и социальному развитию администрации Саратова. Не перевелись еще креативщики, то бишь,   лизоблюды и подхалимы!  Но ,   как нам кажется,  иногда ведь и  с головой дружить надо! Хотя,  нет.  Как дружить с тем, чего нет?  Да и гости тогда не попробуют водку  «Володинка». Какая она на вкус? Горькая? Мягкая? Как "бьет" по  голове?  Можно подать к столу и другие крепкие  напитки: «Исаевка»,    «Бусургинка»,  "Романовка"...

Это креативное управление, упомянутое нами выше,  объявило на днях   торги на организацию банкета по случаю Дня Победы.  Банкет планируют провести в Саратове, в ресторане «Москва».

По замыслу, подрядчик должен украсить зал воздушными шарами (не менее 200 штук), предоставить оборудование для проведения культурной программы и провести ее (работа ведущего, звукооператора, артистов), расставить на столах цветочные композиции (30 штук), обеспечить ресторанное обслуживание (работа официантов и сервировка).

 В меню  должно быть: рыбная тарелка (сом, семга, форель, масляная рыба, креветки), сельдь с вареным картофелем, овощная нарезка, рулетики из баклажанов с брынзой, фуршетные пирожки с мясом, филе судака из печи, заварные пирожные и прочее (с полным меню можно ознакомиться в приложенном ниже файле).

И, внимание!  Вишенка, точнее водка на  торте, на столе!  Необходимо  предоставить спиртные напитки: 20 бутылок красного полусладкого вина (Saint Annette Maison Bouey из Франции) и 12 бутылок белого полусладкого той же марки, а также 30 бутылок водки «Володинки».  

Контракт на проведение банкета получило ООО «Огонек».