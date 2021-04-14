НА БАНКЕТЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ БУДУТ ПИТЬ " ВОЛОДИНКУ"

Правда, на банкете почему-то не будет водки «радаевка», "исаевка", пива "панковского". Скоро майские праздники. Снова пора тратить бюджетные деньги. Благо - можно легко залезть в бюджет. Скоро великий для всего нашего народа день- День Победы. Как его собираются отметить его наши слуги- господа чиновники?

Они на банкете в честь Дня Победы будут пить не просто водку, а водку «Володинка». Так решили за гостей в Управлении по труду и социальному развитию администрации Саратова. Не перевелись еще креативщики, то бишь, лизоблюды и подхалимы! Но , как нам кажется, иногда ведь и с головой дружить надо! Хотя, нет. Как дружить с тем, чего нет? Да и гости тогда не попробуют водку «Володинка». Какая она на вкус? Горькая? Мягкая? Как "бьет" по голове? Можно подать к столу и другие крепкие напитки: «Исаевка», «Бусургинка», "Романовка"...

Это креативное управление, упомянутое нами выше, объявило на днях торги на организацию банкета по случаю Дня Победы. Банкет планируют провести в Саратове, в ресторане «Москва».

По замыслу, подрядчик должен украсить зал воздушными шарами (не менее 200 штук), предоставить оборудование для проведения культурной программы и провести ее (работа ведущего, звукооператора, артистов), расставить на столах цветочные композиции (30 штук), обеспечить ресторанное обслуживание (работа официантов и сервировка).

В меню должно быть: рыбная тарелка (сом, семга, форель, масляная рыба, креветки), сельдь с вареным картофелем, овощная нарезка, рулетики из баклажанов с брынзой, фуршетные пирожки с мясом, филе судака из печи, заварные пирожные и прочее (с полным меню можно ознакомиться в приложенном ниже файле).

И, внимание! Вишенка, точнее водка на торте, на столе! Необходимо предоставить спиртные напитки: 20 бутылок красного полусладкого вина (Saint Annette Maison Bouey из Франции) и 12 бутылок белого полусладкого той же марки, а также 30 бутылок водки «Володинки».

Контракт на проведение банкета получило ООО «Огонек».