Парк Покорителей Космоса был местом посадки Гагарина, но может стать местом посадок чиновников

Практически миллиард рублей бюджет Саратовской области потратил на создание Парка Покорителей Космоса и федеральные телеканалы получили инструкцию не показывать весь комплекс целиком, чтобы не вызывать лишних вопросов о стоимости проекта.

Но фотографии в сети заставляют задуматься: "Что именно могло стоить таких денег? Плитка, мемориальная стена и парковка для машин? Парк не смог никого поразить своим размахом".

Не показали в телевизионных сюжетах и самого Володина, который оторвал Президента от важных дел, чтобы продемонстрировать благоустройство за 850 миллионов вокруг старых советских монументов.

Об этом сегодня пишет известный телеграмм канал «Незыгарь»