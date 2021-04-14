К Парку покорителей космоса- в памперсах?

Главное умение чиновника - это своевременно отработать официальную повестку. Чтобы быть в тренде, и угадать, чем «дышит» официальная власть. Вот главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова, «отработала повестку» о которой сегодня говорят федеральные СМИ и телеканалы: она не рекомендовала местным жителям покидать пределы региона в период майских праздников. На заседании координационного совета она напомнила, что снова закрывается авиасообщение с Турцией. А вот местную проблему, которая сегодня возникла в Парке покорителей космоса- главный врач не увидела. Или не захотела увидеть?

Турция далеко. Парк покорителей космоса - совсем рядом. Почему-то голоса главного санитарного врача Саратовской области Ольги Кожановой по поводу проблемы, которая там сейчас существует, не слышно. А ведь майские праздники не за горами! Тысячи и тысячи людей поедут к месту приземления Юрий Гагарина посмотреть на Парк покорителей космоса. И все они столкнутся с очень большой проблемой. И эта проблема состоит из двух букв: "М" и "Ж".

Это отсутствие в Парке покорителей космоса туалетов. Парк покорителей Космоса за миллиард отгрохали, а об элементарных удобствах для посетителей забыли. Накануне 12 апреля, как сообщалось в СМИ, Парк посетило около 20 тысяч человек. Все они столкнулись с этой проблемой: «Куда сбегать по малой ( а то и по большой!) нужде?».

На эту проблему обращает внимание саратовское издание «Версия Саратов», приводя в своем репортаже с места приземления Юрия Гагарина вот такой комментарий одного из рабочих:

«Привезли три туалета, но тут же замотали скотчем и проволокой. На входе ещё какие-то были два туалета навороченные. Возможно, их открывали для журналистов и участников забегов. Но обычно они запертые стояли. А тут - на самом месте приземления - вообще ни одного не осталось. Тут куча рабочих, для которых две недели был один туалет. Но за неделю до праздника его отсюда почему-то увезли. Вот куда хочешь -туда и ходи. Идиотизм какой-то. И вот эти тысячи человек, которые тут были с утра, постоянно к нам с вопросами приставали: а где тут в туалет сходить можно? Ну, мы отправляли туда, где и все остальные ходят - в лесопосадках вокруг. Туда и силовики, которых море нагнали, и рабочие, и их руководители ходили. Особенно неудобно было женщинам. Мужикам-то проще - за дерево встал и всё».

Если в Парк покорителей космоса в майские дни приедет снова, как накануне Дня космонавтики тысяч 20 человек, а мы думаем, что гораздо больше, то где и как, выражаясь по-солдатски, эти все люди, будут справлять естественную нужду?

Вот, какой вопрос, в первую очередь должна была бы поставить вопрос на заседании координационного Совета главный санитарный врач Саратовской области Кожанова. Если не решить эту проблему, то сам Парк и его окрестности, может очень быстро превратиться в «отхожее место». Что же делать? Перед поездкой к месту приземления первого космонавта планеты надевать памперсы?