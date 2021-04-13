МУП "БЭТ": ТУТ ЖДУТ НЕ ПАНКОВА, А ПРОКУРОРА!

В «рамках» «серии встреч с людьми» Николай Панков побывал на днях на предприятии МУП «Балаковоэлектротранс». Предприятие, можно сказать, на ладан дышит. Нищенские зарплаты, убогие условия труда. Появление Панкова ничего не решит: зарплаты высокими не станут, троллейбусный парк новыми троллейбусами не пополнится. Вон, берите московское старье и радуйтесь!

Впрочем, работники предприятия люди не глупые, понимают: они Панкову не нужны, важен факт самого визита депутата Госдумы. Визит нужен ему самому. Для пиара накануне выборов. Так сказать, «пометить» территорию. Все знают, что проблемы рабочих «экскурсия» любителя бобриных трелей не решит. Сюда не Панкова надо, а прокурора Балаково- разбираться как следует, что на самом деле происходит на предприятии. Начинать, конечно, следует с директора. Разве прокурор не знает ничего? А мэр города ? Если нет- то, очень плохо.

Очевидно, что по МУП "БЭТ" давно плачет не просто проверка, а проверка комплексная. Все ли вообще, тут в рамках Закона? Есть мнение, что тут многое что противоречит законодательству : начиная с работы с так называемым И.П., и заканчивая бухгалтерией, талонами, выплатами компенсаций И.П., с финансами из бюджета. Где они, эти финансы, как и на что расходовались? Как шла закупка тех же масок для сотрудников предприятия, по какой цене и у кого, например? Последнее пассажирское предприятие в Балаково на дне, и опустилось еще ниже, по свидетельству рабочих именно с приходом сюда «величайшего руководителя на пассажирском транспорте" А.С. Халилова.

Но Халилов А.С. «крепко» сидит. Кто его покровитель? Это вопрос в первую очередь, и к мэру Балаково Роману Ирисову. Как долго он будет наблюдать за развалом последнего пассажирского предприятия города атомщиков?

Есть вопросы и по линии инспекции труда. Где она? Где ее проверки? Рабочие прямо-таки кричат об ухудшении условий труда. Если раньше у водителя троллейбуса был отпуск 42 дня, то теперь только 35. Почему? Кондукторы уходят в отпуск не на 35 дней, как раньше, а на 28. Почему? Более того, у кондукторов сняли надбавку за вредность в 4%, а рабочую неделю увеличили с 36 до 40 часов. Почему?

Директор предприятия Александр Халилов поясняет, что раз в 5 лет МУП "БЭТ" обязан проводить спецоценку рабочих мест. Эту спецоценку проводит специализированная организация, которая и определяет условия труда, определяет наличие вредности и прочее. Так вот, в результате проведенной в прошлом году спецоценки водителям троллейбусов были сокращены дополнительные дни к отпускам. Если раньше они имели добавочных 14 дней, то теперь только 7, а у кондукторов эту льготу вообще убрали. А где сам директор? Почему не защищает права рабочих? Специалисты организации, которая проводила спецоценку, сняли и льготы за вредность!!! Они посчитали, что на троллейбусах, на которых сегодня работают балаковцы, нет того шума и того уровня вибрации который был 5 лет тому назад на прежних машинах! Что за бред?

Все эти вопросы- компетенция прокуратуры Балаково, инспекции труда, администрации Балаково. А визиты Панкова на предприятия Балаково, ради "галочки" и "пиара", в том числе, и на такие умирающие, как МУП «БЭТ», уже порядком начинают действовать на нервы рабочим людям. Многие из рабочих МУП "БЭТ", к тому же, живут впроголодь вместе со своими семьями: не хотел бы депутат Госдумы Панков попробовать прожить и прокормить свою семью на 18 тысяч в месяц ? Сегодня средняя зарплата по предприятию составляет 18 474 руб. , у кондукторов — 12 900 руб., у водителей — 21 914 руб., у водителей автобусов — 23 036 руб., у водителей троллейбусов — 16 575 руб.

Если кто забыл, то средний размер официальной зарплаты Панкова, как депутата Госдумы- 400 тысяч рублей. Имеются сведения, что в бюджет заложена сумма в 1 500 000 рублей. Это - не считая огромного количества льгот: отпуск 42 дня, бесплатный проезд, премии, автотранспорт, квартира в Москве, и так далее, и тому подобное...

Арифметика простая: поделите 400 тысяч ежемесячной зарплаты депутата Госдумы Панкова на ежемесячную зарплату работяги в 18 тысяч и посчитайте… «Для людей»- одна из любимых фраз Панкова, который любит повторять, что он работает для людей.