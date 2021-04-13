Разве Зайцев "вор карманник"?

Сообщается, что в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева возбуждено второе уголовное дело. Напомним, ранее Зайцева заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Тогда речь шла о сумме в 3 млн рублей, в которую подведомственная организация оценила его покровительство. Как выяснили в региональной прокуратуре, в свою очередь, супругу Зайцева в 2011 году по его просьбе фиктивно трудоустроили инженером-лаборантом в одну из дорожно-строительных фирм. Она и получила эти 3 млн рублей в качестве зарплаты.

Как справедливо замечает «Четвертая власть», это не первый случай, когда «дорожные чиновники» становятся фигурантами уголовных дел. И вот теперь- Зайцев. По информации СУ СК, с марта 2011 года по январь 2014 года Зайцев, занимавший разные должности и выполнявший управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил от руководства подведомственной фирмы, специализирующейся на строительстве, ремонте и содержании автодорог, более миллиона рублей. Деньги предназначались за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ. Помимо этого в «Дирекции» должны были закрывать глаза в случае ненадлежащего содержания дорог по госконтрактам и гражданско-правовым договорам. Дело завели по части 3 статьи 204 УК РФ.

Но почему один Зайцев? Он ведь малая часть Системы, и разве он мог действовать в одиночку, как например, действует вор карманник? А где все остальные? Где все эти чуриковы, джлавяны и другие? Они ведь тоже - часть Системы, как и Зайцев?