ТРУБА И ЧИНОВНИК

На содержание парка служебных автомобилей, телефонной связи, ремонта кабинетов, на зарплаты чиновникам администрации в бюджете Балашовского муниципального района денег хватает. А вот на трубу в несколько метров длиною денег- найти не могут...

Жители частных домов улицы Вокзальная в Балашове, как только начинается весна, начинают писать письма в администрацию Балашовского муниципального района. Вот одно из них:

"Просим вытащить нас из состояния ЧП: мы живем в воде! Просим Вас убедительно рассмотреть наше заявление по проложению трубы по улице Вокзальной под асфальтовым покрытием. На асфальтовой дороге по улице Чернышевского через ул. Вокзальную, до ул.Б Садовой не проложили трубу через шоссейную дорогу. Вода в паводок и в проливные дожди не уходит: затапливает дома, мы живем в воде".

Что отвечают из администрации? Начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Балашовского муниципального района А.С. Федотов отвечает:

"В настоящее время не представляется возможным положить трубу в связи с ограниченностью бюджетных средств на дорожную деятельность".

Нет денег на трубу? А пускай начальник Управления СЖКХ А.С. Федотов напишет заявление об уходе, вот и бюджетные деньги появятся на трубу.