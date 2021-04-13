Вчера- велодорожка. Сегодня- Набережная Космонавтов

Освоение "космических", многомиллионных средств продолжается. Сегодня, 13 апреля 2021 года на Набережной Космонавтов, в районе Ротонды появилось два экскаватора. Они начали рыть землю, убирать старое покрытие Набережной Космонавтов.

Началась реконструкция. Почему только сейчас? В паспорте объекта значится: "Сроки работ -13 февраля 2021 года - 1 октября 2021 года". Прошло два месяца, но только сейчас тут начали серьезно работать. До тех пор - ставили дорогостоящий из металлического профиля забор по верхнему ярусу, возле памятника Гагарину накануне праздника 12 апреля. Спилили, не спросив мнения общественников несколько деревьев. С инспекторской прогулкой здесь успел уже прогуляться главный Бобер, и дал указания: как и что, делать, что пилить, что выкорчевывать.



На реконструкцию выделено 299 миллионов рублей и еще- 999 тысяч рублей. Почти, как на рекламной продаже телефонов : за 9 999 рублей, при цене 10 000 рублей. Сумма сопоставима с суммой, которая была выделена на знаменитую велодорожку с "техническими разрывами" к Приземлению Юрия Гагарина.

У горожан один вопрос: "Сумеют ли, не разворовывая, освоить выделенный бюджет на реконструкцию?". Вызывает опасения тот факт, что директор фирмы "С.И.Т.И" Рейнюк С.Е. , что ведет реконструкцию, находится сам и работает в Москве. Как он лично будет контролировать ход строительства? Каждый день станет прилетать сюда на самолете?

Практика показывает, что нашим бобрам сколько не дай денег, им все не хватает. А те, что выделяют, они или растаскивают по норам, или бездарно вкладывают в проекты. Пример - строительство нового участка Набережной Космонавтов. Оно велось с 2007 года и обросло скандалами, связанными с освоением бюджетных средств, уголовными делами, запуталось в коррупционных схемах. А между тем, деньги на строительство выделялись при поддержке Президента РФ. Строительство новой Набережной Космонавтов было включено в федеральный бюджет с финансированием более 1,1 млрд рублей. Это сумма, которая была освоена при строительстве первой очереди Парка покорителей космоса! А что получилось, как освоили? Результат под ногами - провалы, трещины. Новый участок Набережной Космонавтов "ползет" в сторону Волги: впору начинать и тут реконструкцию.

Бобры тогда воспользовались ситуацией, и "примазались" к проекту: депутат Госдумы Панков всячески подчеркивал, что строительство осуществлялось при поддержке партии "ЕР" в рамках проекта "Единая Россия" - людям".

Что получили люди, и что они видят, когда гуляют по растрескавшейся Набережной Космонавтов?

Реконструкция Набережной Космонавтов теперь снова под их контролем. Но почему-то всегда, какой бы объект они не брались контролировать, то его строительство, либо реконструкция оборачивается, либо уголовными делами, либо коррупционными скандалами, либо "техническими разрывами". Так может быть, лучше ничего не контролировать и не мешать людям работать?