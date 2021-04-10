ПЛЕХАНОВ МОШЕННИК?

ГЛАВА "ЕДИНОЙ РОССИИ" В ЭНГЕЛЬСЕ ПЛЕХАНОВ ОБМАНУЛ ДЕТЕЙ



ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошеннических действий при строительстве детского сада в Энгельсе. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба ведомства, строительство детского сада на 300 мест в Восточном переулке велось подрядчиком в период с августа по декабрь 2019 года, после чего в адрес в администрацию Энгельсского района были представлены акты выполненных работ, в которых завышен объём произведённых работ. На основании данных актов администрацией на расчётный счёт организации-подрядчика были перечислены денежные средства в размере 227,2 млн рублей, превышающие объём фактически произведённых на сумму 6,8 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалу проверки, поступившему из прокуратуры Саратовской области.

Конкурс на строительство указанного детского сада в августе 2019 года выиграло ООО "Специализированный застройщик ПДПстрой". Директором и владельцем строительной компании является Дмитрий Плеханов, депутат собрания Энгельсского района, а с октября 2020 года – исполняющий полномочия секретаря Энгельсского местного отделения "ЕР".