Эльбрус и Красное море: дайвер-альпинист собирается установить мировой рекорд

Москвич Александр Строганов собирается выполнить уникальное достижение в двух дисциплинах. В течение мая он совершит восхождение на Эльбрус (5642 м над уровнем моря) и глубокое погружение в Красное море (более 100 м). Ранее подобный рекорд не удавалось поставить никому в мире – из-за высокой физической нагрузки и огромного перепада испытываемого давления, эквивалентного перепаду при полете человека в космос. На уровне моря человек испытывает давление в одну атмосферу, а на глубине 100 м оно вырастает уже в 11 раз.

Рекорд планировался еще в прошлом году. Но из-за болезни коронавирусом Александр был вынужден отложить свою акцию. Говоря о мотивах, спортсмен приводит слова писателя Дика Фрэнсиса: «А почему люди взбираются в горы или переплывают Ла-Манш, почему они раскачиваются на трапециях и исследуют пещеры. Потому что они могут, хотят и, как им кажется, они должны делать это ...»

Сейчас подготовка к рекорду идет полным ходом. В команде Александра Строганова – известные российские специалисты, один из наиболее титулованных альпинистов СНГ Сергей Ковалёв из «АльпИндустрии» и инструктор технического дайвинга Павел Меншиков из Reef Oasis Dive Club.

Александр – известный ученый и преподаватель в области государственных закупок – уже 12 лет занимается дайвингом и является одним из наиболее опытных российских технодайверов. Шесть лет назад он уже погружался на глубину 150 метров, а в позапрошлом году СМИ широко освещали установку на дне озера Валдай памятного знака с гербом Великого Новгорода. Эта акция была посвящена 75-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. При этом альпинистский опыт у Александра пока небольшой.