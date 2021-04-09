Гагарину стало бы стыдно за наш «космический улет»

Китай строит пятый космодром, а Россия вспоминает прошлое

Пятый по счету космодром построит Китай в юго-восточной провинции Чжэцзян. России все труднее игнорировать космические успехи соседа.

В течение 14-й пятилетки (2021−2025 годы) в строительство стартовой площадки, командного центра и сборочно-испытательного комплекса по решению местных властей будет вложено 20 млрд. юаней (3 млрд. долларов). Новый комплекс, расположенный на площади в 67 квадратных километров, позволит осуществлять до 100 запусков ракет в год.

Россия тем временем никак не может довести до ума космодром «Восточный». Новости о нем имеют, как правило, сугубо финансовый, а то и криминальный характер. Достаточно сказать, что космодром, как пишут СМИ, оброс 140 уголовными делами.

Какой контраст с Китаем, который имеет на материке три космодрома: в северо-западной провинции Ганьсу, северной провинции Шаньси, и юго-западной провинции Сычуань, еще один космодром расположен на островной провинции Хайнань.

Два других российских космодрома — «Байконур» и «Плесецк» — все-таки советское наследие. И если «Плесецк», откуда львиная доля пусков осуществляется в интересах Минобороны, эксплуатируется более-менее четко — у Шойгу не забалуешь, то «Байконур» Россия давно уже «тянет» с трудом. До такой степени, что даже переуступила часть прав на него Казахстану.

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Надежды на запуск «Морского старта», который был выкуплен российской компанией S7 Space в 2016 году, пока остаются лишь надеждами. Уникальная попытка построить космодром для запуска космических туристов в Нижегородской области оказалась неудачной. На днях частная компания «КосмоКурс», которая вела проект, была закрыта, не сумев преодолеть бюрократию, о чем писала «СП».

Проигрывая настоящее и будущее космической гонки, Россия вынуждена оглядываться на свое прошлое. 12 апреля страна готовится отметить 60-летие полета Гагарина. В связи с этим в Минтруд даже поступило предложение сделать День космонавтики выходным. «Юра, мы все потеряли», — хочется ответить на эту честную, но, увы, вторичную инициативу. Где сегодняшние успехи России?

Легендой Гагарина власти, не имеющие никакого личного отношения к достижениям советского времени, «торгуют» направо и налево. Первого в мире космонавта даже стали называть «мягкой силой» России. Бюсты ему стоят в Тунисе, Израиле, Италии, Венесуэле, Чехии, Сальвадоре, Индии, Венгрии, США и, конечно, в Китае.

К юбилейной дате снят фильм «Гагарин. Первый в космосе». Законный повод для гордости, но в первую очередь для современников космонавта, тех, кто так или иначе был причастен к той героической эпохе. А о чем будут снимать фильмы через полвека, если Россия шаг за шагом уступает свое бесспорное первенство в космосе Китаю и США? О гниющем «Буране»?

По мнению экспертов «СП», корень проблемы лежит в социально-экономической и даже политической сфере. Сколько можно прятаться за Гагарина и Королева?

Руководитель Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, д. э. н. Андрей Островский видит причины отставания России от Китая в недофинансировании науки.

— Провинция Чжэцзян, где будет построен новый китайский космодром — это приморская территория. Место хорошее, близкое к порту Шанхай. С точки зрения географической доступности оно более удобное, чем, например, космодромы в Ганьсу и в Хайнань. Расположена чуть севернее «тропика» между 25 и 30 градусом с. ш. (американский космодром на мысе Канаверал — 28 градус с. ш. — авт.). Строительство нового космодрома связано с амбициозной космической программой Китая. У Пекина есть мощная программа по Луне, по Марсу.

Но космодром — это вспомогательная вещь, по сути оборудование. Они и шестой космодром могут построить. Финансовых ограничений у них сейчас почти нет. Китай становится экономической сверхдержавой. Есть Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с основным капиталом в 100 млрд. долларов, есть Фонд Шелкового пути с капиталом 40 млрд. долларов. То есть есть чем финансировать такие стройки. Китайцы теперь богатые, они могут строить, что угодно. Хоть космодром, хоть новую дорогу Пекин-Москва, от которой наши отказались.

Любая космическая программа тесно связано с научными исследованиями. Китай вкладывает все больше средств в НИОКР. Так, в 2020 году у них планировалось потратить 2,5% от ВВП, но из-за пандемии выделили чуть меньше — 2,42%. Однако уже сейчас на ближайшую пятилетку выделили огромные средства. В 2025 году на НИОКР дадут 3% от ВВП. Это 700 млрд. долларов в год! А у России в прошлом году 0,77% от ВВП. Еще недавно было 1,14%. Наука у нас финансируется по остаточному принципу.

«СП»: — Раз у Китая так все здорово получается, и в космосе, и в науке, и экономике в целом, то мы могли бы изучить их опыт и применить его в России?

— Могли бы. Но для этого нужно проводить базовые исследования. А значит, опять нужно финансирование. Но нам его только сокращают. Например, в прошлом году в соответствии с госзаданием у нас было в работе три темы: Китайская экономика (пятилетки, ВВП, темпы роста), Китай в Азиатско-Тихоокеанском экономическом содружестве и развитие научно-технического прогресса в Китае. Так вот, первые две темы сохранили, а третью сняли — у Минобрнауки нет денег. Кадры для таких исследований, знающие язык, у нас пока есть. Но лет через пять изучать опыт соседей будет некому.

Помните, как в феврале молодая ученая из Новосибирска рассказала Путину, что ее зарплата всего 27 тысяч рублей? Хотя с 2012 года по указу президента зарплата ученых должна быть не меньше 200% средней по региону. А поскольку этого нет, то народ бежит из российской науки в бизнес, а то и в другие страны. В тот же Китай. И там создают научную основу для развития китайской космонавтики. Множество наших ученых работают там по контрактам.

По мнению секретаря ЦК КПРФ, д. п. н. Сергея Обухова, российской элите в принципе не нужны достижения в космосе, сопоставимые с советскими, так как она имеет другие — меркантильные цели.

— В России существует уклад золотого пылесоса. Страна проиграла холодную войну и платит дань. Геополитические проекты вроде «Северного потока-2» — это ни что иное, как поставка ресурсов победителям. Но даже для этого сплошь и рядом используется советское еще наследие: сети, трубы, организационный потенциал. Все это для того, чтобы обеспечить «элитке» хорошую жизнь. Этой публике космос не нужен. А если и нужен, то в качестве шоферов по доставке грузов для американцев или извозу туристов за деньги.

Восторжествовала логика полуколониальной зависимой страны, обеспечивающей процветание «золотого миллиарда», частью которого наша элита хочет стать. Развитие ей не нужно. Все наши доходы дают углеводороды и таможенные пошлины. Какие космодромы?! Для этих людей великодержавие имеет чисто утилитарное значение — чтобы международные хулиганы не отобрали последнее. Но все равно рано или поздно отберут, в Лондонграде уже интересуются источниками собственности наших олигархов.

«СП»: — Грустно как. Что же делать?

— Карла Маркса с его тенденцией нормы прибыли к понижению никто не отменял. Илон Маск говорит, что капитализм выживет, если люди начнут осваивать Марс. Наверное. Китай тоже думает над этим. Для возрастания капитала нужна новая экспансия. Так что нужна смена политической системы. ( "Свободная Пресса)