ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БЛЮМ И ТАБОЯКОВ

Кто не знает в нашем городе этого обаятельного и добродушного человека? И вот новость, приятно удивившая: саратовский предприниматель Андрей Табояков совместно с администраций города занимается восстановлением исторического здания, являющегося объектом культурного наследия местного значения.

Уже начались работы в «Доме Блюма», который был возведен архитектором Тиденом в 70-х годах ХIХ века. В 1874 году его выкупил предприниматель Иоганн Блюм, чье имя впоследствии и получил дом.

Вот вам и связь времен: дом, в котором некогда жил предприниматель Блюм, восстанавливает сегодня предприниматель современный - Табояков.

«Нам крайне важно, что предприниматели не просто организуют бизнес в исторической части города, но и с заботой относятся к зданиям, которые занимают. Предприниматели ведь тоже живут в Саратове и хотят, чтобы он стал лучше. Мы очень благодарны всем социально ответственным бизнесменам, которые находят ресурсы и имеют глубокую личную заинтересованность в сохранении культурного наследия и, соответственно, неповторимого облика нашего города», - отметила председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова.

После завершения работ по приспособлению, памятник приобретет законченный архитектурный облик за счет устройства мансардного этажа и возведения башенки со шпилем над угловой частью здания.

Такое архитектурное решение, позволит создать гармоничную связь с другим памятником, который также является объектом культурного наследия местного значения – зданием гостиницы «Россия», расположенном на противоположной стороне улицы Горького. В рамках квартальной застройки они являются важными угловыми акцентами и после проведения работ по реставрации объектов, сформируют единое художественное оформление города.

«Мы восстанавливаем этот дом, потому что, как ни банально это звучит, хотим сохранить наш Саратов для будущих поколений. Архитектурное наследие – важнейшая часть города, а мы стремимся сделать Саратов и его исторические здания красивыми, удобными и приятными для горожан и наших гостей», - сказал предприниматель Андрей Табояков.