«ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ»…. ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Выборы, это «время решения проблем». В остальные времена проблемами избирателей занимаются сами избиратели, а депутаты заседают в Москве.

Депутатов всех уровней порою обвиняют в нечестности. О Николае Панкове такого не скажешь. Он умеет правде смотреть в глаза. Впрочем, и правда тоже умеет смотреть ему в глаза. Вот и сегодня, в своем ТК «Пара слов» Панков сообщает жителям Балаковского района правду: « Уже несколько лет, как многодетные семьи получили землю для строительства в микрорайоне 4б Балаково. Здесь 192 участка, но до сих пор построено очень мало домов. Причина не только в отсутствии коммуникаций. Эти участки бывшей воинской части захламлены строительным мусором».

Обращает на себя внимание ключевая фраза: «Уже несколько лет». Правду ведь, сказал депутат Госдумы Панков! Ничего ведь, не сделано на этом участке для многодетных семей за несколько лет, что ходит по Балаковскому округу сам депутат Госдумы Панков. За несколько лет новорожденный учится говорить, ходить, понимать и различать: где ложь, а где правда.

Для депутата, «несколько лет» - это всего один депутатский срок. Так что же выходит? За несколько лет депутатства в Госдуме Панкова для многодетных семей так ничего и не сделано по его собственному признанию? Выходит, что так.

Но Николай Панков думает сегодня не о спасении бобров, как уверены многие, но и о своих избирателях. А потому, «через несколько лет» Панков и вспомнил об участке в микрорайоне 4 Б в Балаковском районе. Вспомнил, и сообщил в своем телеграмме: «Сегодня провели очередную встречу в рамках рабочей группы... Вопросы поэтапно решаются».

Нет никаких сомнений, что на этот заброшеный участок депутат Панков приедет еще несколько раз до дня голосования в Государственную Думу в сентябре этого года, чтобы сообщить многодетным семьям, что вопросы «поэтапно» решаются.

Один «этап»- несколько лет. Так они, помахивая своими бобриными хвостами, и идут «по этапу»- от одного обещания к другому, от одного срока к другому. Через несколько лет уберут мусор на участке, и приступят к следующему этапу. И так до следующего срока?