По уши в собачьих «кучах»

Новые, совсем недавно благоустроенные зоны отдыха Саратова весной оказались завалены неприятными и зловонными собачьими какашками. На той же площади Кирова для собачников сделали специальный загон, однако саратовцы упорно продолжают выгуливать своих питомцев среди зеленой зоны.

На днях эту злободневную и актуальную для всех без исключения российских городов тему в очередной раз поднял известный урбанист, архитектор, блогер Илья Варламов.

- В России тех, кто не убирает какахи за собаками, абсолютное большинство, - сетует Варламов. - И это удивительные люди. Казалось бы, они живут в тех же домах, ходят по тем же дворам и улицам. При этом они позволяют своим питомцам гадить где угодно и оставляют всё как есть. Я думаю, это какое-то тайное общество, которое ставит своей целью покрыть кучками собачьего говна весь белый свет.

В Саратове и других городах области подобное «тайное общество» растет и ширится за счет под шумок примкнувших к нему бродячих стай. Но это – отдельная проблема, которая до сих пор остается на совести местных властей. Тем более что в подавляющем большинство загрязнителями придомовых цветников, пешеходных дорожек и даже парков служат не уличные, а хозяйские животные.

Количество экскрементов на улицах могло бы быть в разы ниже, если бы все собачники дружно взялись за пакеты и совки и «подружились» с мусорными контейнерами. Однако что-то мешает им, по примеру собаководов из цивилизованных зарубежных стран, утилизировать оставляемые собственным животным кучи. Причем даже в тех случаях, когда четвероногий член семьи справил нужду не на придомовую лужайку, а бесцеремонно присел прямо на тротуар. Возможно, массовой уборке собачниками фекалий мешает отсутствие законного наказания. Хотя, по другой теории, чистоплотность и сознательность владельцев собак зависит от… их половой принадлежности.

- Более дисциплинированные в этом вопросе женщины – почти все они убирают за своими питомцами, - делится многолетними наблюдениями саратовская активистка и собачница со стажем Юлия Федина. – Мужчины в этих вопросах категоричны. Они очень брезгливы. Я была свидетельницей, как идущая с молодым человеком овчарка присела посреди аллеи, «наваляла» прямо на пешеходной части кучу, а хозяин спокойно пошел дальше.

Юлия сама ежедневно, вот уже более десяти лет, прогуливается по бульвару Рахова со своими питомцами и не понаслышке знает обо всех подводных камнях этого процесса.

- Я всегда хожу с пакетами для уборки, - уверяет саратовчанка. – Но даже на благоустроенной части сквера нет специальных мусорных баков для сбора собачьих фекалий. Есть обычные мусорки, но они постоянно переполнены. В прошлом году, зимой, с четырех сторон от собачьей площадки громоздились пирамиды из пакетов с замороженными какахами. Ликвидировать их службе уборки удалось лишь с наступлением оттепели. В прошлом году на бульваре установили три урны специально для уборки за питомцами. Они были снабжены огромными мусорными пакетами, но их быстро прибрали к рукам местные жители для своих бытовых нужд.

В итоге эксперимент провалился, и «собачьи» контейнеры из сквера исчезли.

- Приучать людей к чистоте нужно порядком, - считает Юлия. – Если в городе чисто, вовремя убирают мусорные урны, то и человек, который не убрал за собой, будет бросаться в глаза. А сейчас он не выделяется на общем фоне, где все вокруг завалено бутылками и другим мусором.

Три спецплощадки для выгула собак имеются в Балакове, но испражнения за питомцами убирают лишь единицы.

- Это зависит от культуры людей, которые заводят себе животное, - считают в местной администрации. – Если хозяева будут выгуливать собак в неположенном месте, будет грязно. Это как в квартире – стоит перестать убираться, как зарастешь грязью.