Подиум для космического кутюрного шоу развернули в Саратове

«Соколы», «Орланы» и другие истории космической одежды представил Московский музей космонавтики в нашем областном музее краеведения. За стеклами выставочных витрин разместились предметы, многие из которых не только побывали в космосе, но и на протяжении последних десятилетий формировали, пожалуй, самое эксцентричное направление современной фэшн-индустрии – космическую моду.

Предметов экипировки известных советских и российских космонавтов на выставке не так много, но каждый из них по-своему уникален. Условно всю представленную одежду можно разделить на две группы: скафандры, предназначенные для защиты тела человека от радиации при выходе в открытый космос, и костюмы для повседневной носки на борту орбитальной станции. Все экспонаты, бережно хранящиеся в фондах столичного музея, отбирались специально для Саратовского областного музея краеведения, стены которого и стали импровизированным модным подиумом. Притом весьма роскошным, ведь костюмы для космической отрасли не только отличаются индивидуальным пошивом, но и считаются самой дорогой в мире одеждой – ценники на такие «наряды» исчисляются миллионами рублей.

- У этой одежды есть своя специфика, потому что в космосе, естественно, нет ни стиральных машин, ни других привычных приспособлений для ухода, - поясняет замдиректора Музея космонавтики Вячеслав Климентов. – Из космического полета вещи практически никогда не возвращаются, поэтому в музеях в основном хранятся дубликаты – все вещи для космонавтов изначально изготавливаются в трех экземплярах. В последний момент главный конструктор решает, какая именно вещь полетит в космос. А за двумя другими начинают охотиться музеи.

Побывавшие в невесомости предметы одежды прилетают обратно на Землю вместе с их владельцами.

- Всегда возвращаются скафандры и перчатки, а повседневная одежда уничтожается еще в космосе, чтобы не создавать лишнего веса, - объясняет Климентов. - На нашей выставке все вещи именно «боевые». Чаще всего космонавты дарят их нам сами.

Одним из таких ценнейших подарков стала прибывшая в Саратов гермоперчатка от скафандра «Орлан-МК» летчика-космонавта Олега Артемьева – именно в ней он выходил в космос во время своего полета в 2014 году. На перчатке можно разглядеть даже оттиски бортовых печатей и личный автограф владельца.

Среди представленных на выставке «модных» экспонатов отечественного производства сразу бросаются в глаза своей сочной расцветкой нарядные комбинезоны астронавтов NASA.

Прописка не в космосе, а на саратовской земле

Продлить впечатления от посещения удивительного космического показа мод можно на цифровой платформе «Артефакт», запущенной краеведческим музеем в рамках реализации нацпроекта «Культура». Прогуляться по новой космической экспозиции «Саратов – космос – Саратов», основанной на раритетных архивных фотографиях и документах, тесно связанных с периодом учебы и работы Юрия Гагарина на саратовской земле, удобно даже не выходя из дома – экспозиция полностью виртуальна и использует технологию дополненной реальности.

- Она создана на основе нашей музейной коллекции и рассказывает о том, какую роль в жизни Юрия Гагарина сыграл наш город Саратов, - объясняет заведующая выставочным отделом музея краеведения Ксения Ени. – На ней представлены фотографии, которые дополнены «точками интереса» – материалом с интерактивными элементами. Благодаря этому фотографии «оживают», а история становится более насыщенной.

Многие из архивных снимков, которые легли в основу виртуальной выставки, впервые стали доступны широкой зрительской аудитории.

- Например, есть домовая книга с пропиской Юрия Алексеевича Гагарина, - продолжает Ксения Ени. – При внимательном рассмотрении можно убедиться, что Юрий Гагарин так и остался прописанным в Саратове, поэтому мы по праву считаем его своим земляком. Также среди экспонатов есть Книга призывников, которая не так давно поступила к нам в музей, и документы, рассказывающие о том, как Гагарин проходил парашютную подготовку.

Со своего смартфона или компьютера можно рассмотреть 11 ценных предметов из «космической» музейной коллекции, начавшей формироваться уже с 12 апреля 1961 года. Каждый из этих экспонатов настолько самобытен, что заслуживает пристального внимания. Поэтому совершать дистанционную экскурсию лучше без всякой спешки, тем более что в запасе у гостей еще несколько месяцев – виртуальная экспозиция на цифровой платформе будет открыта и доступна к просмотру до конца сентября.