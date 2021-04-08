Особенные дети переосмысливают шедевры Радищевского музея

Дети с особенностями здоровья и развития не меньше остальных своих сверстников нуждаются в прекрасном. Поэтому ежегодное участие в творческом проекте Радищевского музея становится для них настоящим праздником. За время занятий ребята успевают не только посетить постоянную экспозицию и познакомиться с выдающимися шедеврами мировой живописи, но и учатся создавать маленькие произведения искусства собственными руками.

Фестиваль творчества детей с различными социальными и физическими возможностями «Прикосновение к радуге» за десятилетие своего существования уже успел полюбиться многим воспитанникам коррекционных школ Саратова и области. Однако в прошлом году из-за пандемии начало творческого проекта пришлось перенести, при этом существенно сократив сроки его проведения и количество задействованных в мастер-классах ребят. В этом году организаторы решили, что называется, взять реванш, и вместо традиционных двух-трех дней растянули мероприятия на три недели. Официально стартовав со 2 апреля, фестиваль продолжится до 23-го числа, предложив специализированные занятия с профессиональными педагогами по живописи, керамике и другим творческим дисциплинам.

На время проведения фестиваля главный корпус Радищевского музея по традиции превращается на редкость в оживленное пространство для культурного креатива. В эти дни творческие мастерские музея переполнены, в каждой из них кипит работа.

- Здесь дети получают реабилитацию с помощью культуры, - считает заведующая Центром музейной педагогики Радищевского музея Екатерина Зайченко. - К нам приезжали даже воспитанники детдомов, потому что проживание в детском доме само по себе уже откладывает отпечаток на их жизнь. Мы же хотим сделать для них праздник.

Одна из ключевых особенностей фестиваля в том, что за одними столами оказываются дети с особенностями развития и дети из благополучных семей – юные учащиеся местной художественной студии. По мнению организаторов, такой подход к обучению одинаково полезен для всех ребят. Правда, эпидемиологическая ситуация внесла в правила свои коррективы, поэтому пока традицию «смешивания» классов пришлось отложить до лучших времен.

- Мы тоже приобретаем бесценный опыт общения с такими детьми, потому что обычному ребенку очень легко что-то объяснить, - уверяет Екатерина Зайченко. - А к детям с ОВЗ необходимо найти индивидуальный подход. Для нас это своеобразный рост профессионального мастерства.

Единственной загвоздкой в проведении фестивалей, как правило, становится специализированный транспорт, потому что далеко не все школы, особенно из саратовской глубинки, могут позволить себе привозить в областной центр детей на школьных автобусах. Но к решению проблемы активно подключаются спонсоры.

Как уверяют педагоги, детей, не восприимчивых к занятиям с фломастерами, кистью и красками, они еще не встречали.

- Мы сознательно отказались от системы оценок, чтобы не проводить между ними конкурс, - признается Зайченко. - Поэтому на наших уроках дети чувствуют себя раскрепощенно, а все наши предложения воспринимаются на «ура».

Чаще всего на уроках живописи ребята пытаются воспроизвести сюжеты, которые они видели во время экскурсии по музею.

- Наши дети всегда с удовольствием сюда приезжают, - говорит Наталья Густова, воспитатель школы-интерната № 3 Саратова. - Причем даже у тех из них, кто не склонен к живописи, получаются очень хорошие рисунки. А для слабовидящих детей важен уже сам процесс смешивания красок. Яркость, цвет очень полезны для их реабилитации. Конечно, рисунки получаются довольно крупные: таким детям не подходит стандартный формат альбомного листа – поверхность должна быть немного крупнее, чтобы дети видели, что они рисуют.

Все созданные юными участниками проекта работы разрешено забирать с собой, так что детские рисунки активно пополняют любительские домашние коллекции.