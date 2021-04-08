Как добиться от чиновников ремонта дороги

Собственная Инстаграм-страница появилась у рядовой дороги в Советском районе, что в саратовском Левобережье. На кадрах – все самые лучшие ямы, кочки и ухабы. А еще – бестолковая и бесперспективная переписка с чиновниками, которую ведут жители поселка Советское. Сельчане очень надеются, что открытость и публичность в соцсетях помогут им добиться самого желанного – ремонта дороги.

«14 километров ужаса!» - описывают дорогу между райцентром Степное и соседним поселком Советское. Фотографии дорожного ужаса и соответствующие комментарии к ним размещаются в Инстаграме по аккаунту @Sovetskoe2021.

На создание странички в популярной соцсети именно для дороги жителей поселка сподвиг аналогичный проект «Я лужа у дома» Южно-Сахалинска. Там, на протяжении вот как 25 лет возле дома № 10 по улице Тихоокеанской никуда не исчезает огромная лужа: чиновники и коммунальщики ничем не могут и не желают помочь местным жителям. Эта необычная Инстаграм-страница стала настолько популярной, что на нее подписались десятки тысяч человек, и теперь она собирает у себя похожие лужи-«подружки» из разных городов страны.

Про дорогу в Советском районе с момента создания страницы в конце марта жители опубликовали несколько постов с фотографиями совершенно убитой проезжей части. Заодно – множество призывов к чиновникам всех рангов и мастей провести ремонт.

Нина Садыкова: «Обратите внимание на нашу дорогу! Ни дорог, ни автобусов! Помогите нам, жителям поселка Советское, обрести нормальную дорогу, чтобы можно было добраться в районную поликлинику, получить медпомощь, чтобы студенты могли доехать до Саратова».

Ягубова: «За мои 56 лет в поселке ни разу не было капитального ремонта дорог. Только латают, и то следом машины выбивают все. Спасите заброшенную дорогу».

По словам сельчан, которые регулярно пользуются этой дорогой, даже по обочине объехать все ямы и трещины уже невозможно – «скоро только на танке нужно будет ездить».

Жалобы в Инстаграме заметила администрация Советского района, которая здесь же, в интернете, разъяснила, что дорога к поселку Советское является дорогой регионального значения, соответственно, ремонтировать ее должно правительство области.

Далее по очереди разъяснения дало профильное министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Чиновники сообщили, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» делали ремонт подъезда к самому райцентру Степное от федеральной трассы, а вот ремонт дороги до Советского по нацпроекту не предусмотрен. Когда наступит благоприятная погода, «будут выполняться работы по устранению дефектов в рамках контракта на содержание».

На днях Советский район посещал председатель правительства области Роман Бусаргин. Аккурат к его визиту в направлении поселка начали латать некоторые особо крупные ямы: один рабочий пылесосом сдувал пыль, а другие лопатой накидывали горячий асфальт. Об этом Бусаргин бодро отчитался в Инстаграме.

- Какой может быть ямочный ремонт, когда дорога вообще не соответствует стандарту! - резонно возмутились жители Советского и создатели аккаунта дороги. - Теперь будем ездить, как по стиральной доске. А при первых плохих погодных условиях все разрушится и опять будут ямы.