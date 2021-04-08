А кому то на Гагарина плевать

Возможное переименование одной из самых новых и больших школ Энгельса в честь Юрия Гагарина вызвало волну споров среди простых покровчан, да и родителей учеников, чьи дети учатся в ней. К грядущему Дню космонавтики, который напрямую затрагивает Энгельсский район, местные власти стараются провести как можно больше тематических мероприятий.

В Энгельсском районе стартовала акция «Герои Покровска», в рамках которой местным школам власти будут присваивать имена героев, связавших свою жизнь с районом. На днях в администрации решалась судьба великого имени Юрия Гагарина. На общественной комиссии по топонимике предложили присвоить его имя Школе нового века, которую построили относительно недавно на улице Лесозаводской вблизи жилого микрорайона Шурова гора, по дороге на мост через Волгу.

- В год 60-летия первого полета человека в космос Школе нового века предстоит борьба за присвоение имени Юрия Алексеевича Гагарина, - сообщил по данному поводу школьный инфоцентр. - Дети должны знать и помнить, что когда-то герои были такими же детьми с мечтами и стремлениями, и таким героем может стать каждый из них. Носить имя первого космонавта планеты не только почетно, но и ответственно. Ведь нам, как и ему, предстоит всегда и во всем быть первыми.

В администрации предполагают, что после переименования энгельсская Школа нового века будет иметь новое название «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина». На замену букв на фасаде и прочие оргмоменты, как подсчитали в школе, потребуется 14250 рублей.

- Присвоение общеобразовательной организации имени Ю.А. Гагарина будет способствовать изучению школьниками истории страны и родного края, повышению исторической культуры у подрастающего поколения, патриотическому воспитанию молодежи, - рассчитывают в администрации Энгельсского района и добавляют, что итоговое решение о присвоении нового названия Школе нового века будет принято с учетом общественного мнения. Но уже сейчас эта школа вовсю стремится к Гагарину. Ученики каллиграфическим почерком пишут диктанты про космос, рисуют ракеты и космонавтов, идут на тесное сотрудничество с СГТУ, который уже носит имя Юрия Алексеевича.

Судя по некоторым отзывам к новости в соцсетях о возможном переименовании школы, есть те покровчане, которые поддерживают подобный патриотизм.