Дайте ваши денежки!

В канун Дня смеха мошенники всего за одни сутки пополнили благодаря саратовцам свои счета на 1 миллион 97 тысяч рублей! Мошенники придумали множество способов, как по интернету и телефону выманить у доверчивых граждан деньги.

И наши земляки на это продолжают легко вестись.

38-летней жительнице Энгельса позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытках несанкционированного списания денег с ее счета. Под его руководством покровчанка в различных банках оформила кредиты на общую сумму 875 500 рублей и перевела все деньги на «безопасный счет» звонившего. Больше кровных денег женщина не увидела. Полиция предупреждает: сотрудники банков никогда не звонят клиентам с подобными предложениями! В случае, если поступил такой звонок – немедленно прекратите разговор. Сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из смс-сообщений. Ни при каких обстоятельствах никому нельзя передавать данные своей банковской карты, в особенности секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей карты, а также коды, которые приходят вам на телефон в смс. Также не следует под диктовку неизвестных проводить какие-либо операции через банкомат.

Заказала через интернет лекарство для сердца за шесть тысяч рублей 37-летняя жительница Балакова. Условие продавца о стопроцентной предоплате не насторожило женщину. Она перевела деньги и ожидала скорой доставки лекарства, но осталась ни с чем – продавец ее заблокировал и больше не выходил на связь.

Желая приобрести билеты в театр, житель Энгельса нашел сайт и попытался оформить заказ. Заполнил специальную форму: ввел данные банковской карты, а также номер телефона, после чего заплатил около пяти тысяч рублей за два билета. Через некоторое время ему поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомец сообщил, что платеж не прошел и попросил мужчину повторить операцию. Однако последующие попытки также не увенчались успехом. Собеседник продолжал уверять покровчанина, что оплата так и не поступила. На самом деле деньги – 14 000 рублей – уже были списаны с банковской карты пострадавшего.

Заинтересовавшись объявлением о продаже коровы в интернете, 42-летний житель села Озерное Аткарского района через онлайн-банк перевел продавцу 10 тысяч рублей. Но обещанного так и не дождался: сначала продавец говорил, что возникли проблемы с транспортировкой животного, а потом прекратил выходить на связь.

Увидев объявление о продаже шуб по низким ценам, саратовчанка практически сразу нашла нужную ей модель и размер. Мысленно примерив ее на себя, гражданка без особых раздумий связалась с продавцом, который рассказал о том, что по причине ликвидации склада и массовой распродажи ей, как особому клиенту, товар обойдется по цене, ниже той, что указана на сайте. Также продавец сообщил, что затягивать с покупкой не стоит, поскольку от желающих приобрести шубу отбоя нет, а на эту модель и размер повышенный спрос. В итоге женщина опрометчиво перевела на счет продавца 28700 рублей. Злоумышленник, получив денежный перевод, перестал выходить на связь.

Полиция предупреждает: взвесьте все «за» и «против» покупок в интернете. Изучите продавца и отзывы о нем, насколько этому стоит доверять. Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки наложенным платежом. Не делайте предоплату, когда продавец особенно настойчиво требует денег. Тем более не сообщайте посторонним данные своей банковской карты.

- В Саратовской области продолжают регистрироваться факты мошенничества. Граждане игнорируют профилактические советы, которые сотрудники полиции регулярно дают при личных беседах или через средства массовой информации, продолжают верить в несуществующие компенсации, выигрыши в лотереи, сообщениям от «сотрудников банков» о необходимости обезопасить сбережения. Итог – мошенники все больше обогащаются за счет доверчивых граждан, - констатируют в Главном управлении МВД России по Саратовской области.

В случае если столкнулись с обманом и мошенничеством, необходимо сразу обращаться в полицию. По таким фактам проводятся проверки, возбуждаются уголовные дела.