Силовики взялись за тепловиков

В Вольске разгорается скандал с поставщиком тепла, «Вольсктеплоэнерго». Сначала из-за «космических» цифр в платежках возмущались жители города, теперь деятельностью теплоснабжающей организации заинтересовались правоохранительные органы. Пока проводятся проверки и о возбуждении уголовного дела официально не объявлено. Вольчане надеются, что следователи разберутся, почему выставлялись счета с завышенными суммами, и на каком основании с горожан требовали заплатить за «утечки».

«Сюрпризы» в виде повышения платежей теплоснабжающая организация подкидывала постоянно. Например, в счетах за октябрь в прошлом году появилась строчка «холодная вода для ГВС на содержание». При этом в жировке указывалось, что плата будет взиматься за декабрь 2019 года.

- По сути, подняли тариф на горячую воду на 13% задним числом с декабря 2019 года. Если в августе 2020 года за 1 куб горячей воды просили 146,69 рублей, то теперь хотят 166,11 рублей, да еще и с декабря 2019-го, - отметил Александр Марьин, автор поста в одном из вольских пабликов «ВКонтакте» о «чудесах» в счетах.

При этом горожане отмечали, что приходить в офис компании – бесполезная трата времени, поскольку правдивого ответа все равно не добьешься.

А в начале этого года коммунальная контора снова огорошила потребителей – сразу двумя счетами за декабрь 2020 года. Причем в первой квитанции полная оплата за первый зимний месяц, а во второй – за половину месяца.

- В первой жировке – 2300, а другой – почти 1700 рублей, получается сразу 4000 за декабрь? Ничего себе аппетиты, - возмутилась Елена Коноплева, жительница Вольска.

Оказалось, что прежний поставщик услуг, ООО «Вольсктеплоэнерго», признан судом банкротом. С 15 декабря теплоснабжением города начала заниматься организация с таким же названием, только другой организационной формой – МКУ «Вольсктеплоэнерго». И горожане получили два платежки от двух организаций. Вольчан уверили, что тариф не поднялся, просто декабрь выдался морозным, поэтому пришлось увеличить температуру теплоносителя, соответственно, повысились затраты тепловиков.

Первые результаты проверок силовиков выявили, что у нового муниципального предприятия «Вольсктеплоэнерго» отсутствует лицензия от Ростехнадзора на эксплуатацию котельных, а плата за тепло начислялась без утвержденного тарифа. В отношении директора теплосетевой организации было возбуждено дело об административном правонарушении.

Однако нерешенным остается вопрос о долгах почти в 300 миллионов рублей банкрота – прошлого поставщика тепла ООО «Вольсктеплоэнерго». Вполне возможно, что неплатежи упадут на плечи и так скудного бюджета района. Есть и еще один факт, который также должен заинтересовать правоохранителей. Несколько лет подряд бывшая теплоснабжающая организация выставляла необоснованные счета за так называемые «утечки» на сетях.

После двухлетней тяжбы в судах депутату Вольского районного собрания Сергею Ашихмину удалось доказать незаконность начисленных пени в размере 180 тысяч рублей за отопление производственного помещения площадью в 400 квадратных метров.

- И такая ситуация в Вольске повсеместна. Оказалось, что завышенные счета выставлялись, например, объектам социальной сферы, то есть происходила переплата бюджетных средств, - прокомментировал ситуацию «Телеграфу» Сергей Ашихмин. – Необходим финансовый аудит компании, поскольку новый поставщик просит снова поднять тариф. При этом в реконструкцию коммуникаций не вкладывается ни копейки, все котельные в городе – в полуразваленном состоянии, теплоносители толком к зиме не готовятся.

Аналогичные вопросы с начислениями за тепло и у жителей Маркса. В некоторых микрорайонах практически всю зиму температура в квартирах не поднималась выше +16…+18 градусов, хотя в платежках суммы выставлялись астрономические, будто энергетики устраивали людям сауну.

- Как температура за окном падает, так и батареи сразу становятся холоднее, - отмечает Марина Львова, жительница Маркса. – Батареи «фырчат» постоянно из-за завоздушенности. Я живу на пятом этаже и вынуждена чуть ли не каждый час спускать воздух. В декабре пришла платежка – 3050 рублей. Хотя в нашем доме стоит общедомовой счетчик, и жильцы платили в среднем 1500-2000 рублей в месяц. Когда мы начали возмущаться, нас заверили, что сделают перерасчет. В конце января получила квитанцию, а в ней сумма в 3200! И это только за отопление, а надо ведь еще за газ, свет и воду заплатить.

Устав от оправданий тепловиков, что зима выдалась холодная, поэтому пришлось повысить плату, жители Маркса направили в адрес прокурора района коллективное обращение с требованием провести проверку МУП «Тепло». В обращении фигурируют любопытные факты: долги за газ муниципального предприятия достигли 180 миллионов рублей, персонал не всегда вовремя получает зарплату. Горожане просят провести финансовый аудит компании и подключить специалистов для того, чтобы выявить факты искусственного завышения потребления горячей воды.