Месть пешехода

Сгоревшая легковушка на парковке в Балакове стала причиной для возбуждения уголовного дела. Владелец «Шкоды Октавиа» сначала предположил, что пожар произошел из-за неисправности. Однако проведенная экспертиза доказала – иномарка вспыхнула неслучайно. Правоохранители выяснили, что пожар мог устроить обиженный на водителя пешеход.

Среди ночи загорелся автомобиль «Шкода», припаркованный у многоэтажки на Степной, 12. На место происшествия прибыли пожарные. Однако огонь успел повредить находящийся рядом автомобиль Hyundai Elantra. По словам очевидцев, пострадал еще один автомобиль, но владелец успел отогнать свою машину из опасной зоны. В результате возгорания у «Шкоды» полностью сгорел моторный отсек, сильно поврежден салон.

Первоначально собственник иномарки считал, что причиной возгорания могла стать техническая неисправность. Но результаты экспертизы показали – машину подожгли. Многие горожане еще до этого предположили, что данный пожар не был случайным. Думали, что хозяин авто задолжал кому-то денег, либо в Балакове завелся пироман.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан гражданин, причастный к совершению данного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель Балакова. Причем мужчина проживал на той же улице, что и хозяин сгоревшей легковушки. Выйти на поджигателя помогли свидетельские показания и записи с камер видеонаблюдения.

Позже подозреваемый, доставленный в отделение полиции, сознался в содеянном. А причиной поступка стала личная месть автовладельцу. Якобы он несколько раз не пропустил его на пешеходном переходе. Злоумышленник затаил обиду, проследил за машиной до места парковки и поздно ночью облил капот бензином и чиркнул спичкой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.