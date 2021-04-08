Мост через железную дорогу перестал быть безопасным

Жители Ленинского района Саратова вынуждены ходить по рельсам вместо того, чтобы пользоваться мостовым переходом у платформы завода «Контакт». Зимой по лестнице вообще невозможно подняться, поскольку часть ступенек разрушилась или покрыта наледью.

Кое-где отсутствуют перила, поломаны щиты ограждения от контактной сети поездов. Все это может привести к несчастным случаям. Напомним, четыре года назад подросток получил 85% ожогов тела при попытке сделать селфи у линий электропередач на железнодорожном мосту.

По словам жителей 7-ой и 8-й Дачных, которые пользуются данной переправой, зимой они вынуждены ходить по рельсам, а не по мосту, поскольку на лестнице сплошной лед, многие ступени разрушились. Между тем опасным сооружением пользуются и дети, спешащие в школу, и пенсионеры. Горожане считают, что если не принять срочных мер, то мост может стать аварийным, поскольку бетонные плиты уже начали крошиться и рушиться. В первую очередь необходимо чинить ограждения, поскольку от опасной контактной сети высокого напряжения отделяет только сетка-рабица, а в некоторых местах щиты и вовсе отсутствуют.

Между тем на мосту четыре года назад уже произошло ЧП. 16-летний подросток сорвался с моста, упал на линию электропередач и получил удар током мощностью 27,5 тысячи Вольт. Парень всего лишь пытался сделать на ветхом мосту эффектное селфи. Упав вниз, он горел несколько минут. По словам медиков, парень получил ожоги 85-90% тела. Мальчику даже не пришлось дотрагиваться до проводов. Поражение электрическим током произошло на расстоянии около полуметра от линии электропередач. По данному факту следственные органы проводили проверку. Были ли привлечены к ответственности должностные лица, неизвестно.

Балансодержателем мостового перехода через железнодорожные пути является администрация Ленинского района. Сооружение в муниципальную собственность было передано почти девять лет назад.

На официальный запрос «Телеграфа», когда будет проведен ремонт опасного объекта, органы местного самоуправления так и не дали точного ответа.

«Администрацией Ленинского района в весенний период 2021 года с привлечением специализированной организации запланированы мероприятия по составлению дефектной ведомости и дальнейшего рассмотрения вопроса о ремонте пешеходного перехода», - смутно говорится в ответе чиновников.

То, что ремонт моста нужно провести безотлагательно, следует из результатов обследования сооружения сотрудниками Приволжской дирекции инфраструктуры совместно с представителями администрации Ленинского района в марте 2020 года.

Как нам сообщили в пресс-службе компании, объект пролегает над двумя электрифицированными железнодорожными путями. Здесь проезжают не только грузовые, но и пассажирские поезда, а также пригородные электрички. При осмотре эксперты выявили неисправности перильного заполнения и щитов ограждения контактной сети. Все это подвергает риску жизнь и здоровье пешеходов, а также создает угрозу безопасности движения поездов.

Тем временем, согласно официальной статистике, с начала этого года число несчастных случаев в зоне движения поездов выросло. Только с января 2021 года в Саратовской области получили травмы семь человек, погибли – девять. Главная причина ЧП – хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

С несанкционированными проходами через рельсы в Саратове борются пока только одним способом – просто перекрывают их, однако цивилизованной и безопасной альтернативы не предоставляют. Так вышло и с проходом у станции Трофимовский-1. В прошлом году здесь установили металлические ограждения, чтобы жители Ленинского района не бегали по путям. Хотя общественники просили обустроить здесь законную переправу, поскольку рядом расположены школа № 100 и другие социальные объекты. Однако чиновники сослались на законодательство, согласно которому на 4-й Дачной оборудование легальной переправы невозможно.