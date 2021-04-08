Выйти из комнаты страшно!

В здании бывшего детского сада, переоборудованного под общежитие в Калининске, кипят «недетские» страсти. Здание принадлежит муниципалитету. Здесь остались жить, а точнее выживать, несколько человек.

По словам обитателей общаги, они бы и рады променять обшарпанные стены на благоустроенное жилье, но в общежитии остались те, кому некуда идти.

Как говорит пенсионерка Любовь Тимофеева, сейчас в общежитии проживают четыре человека, в том числе семья погорельцев с детьми, пожилая женщина. Любовь Сергеевна заселилась сюда полгода назад и ужаснулась тем условиям, в которых вынуждены существовать люди.

- Я была вынуждена жить несколько лет в райцентре после того, как муж перенес инсульт, - рассказывает пенсионерка. – Мотаться по врачам из Богатовки за 24 километра не было возможности. Поэтому решили снимать квартиру в городе. После смерти супруга я не могла себе позволить на пенсию в 11 тысяч рублей арендовать жилье. За то время, пока мы жили в Калининске, и без того ветхий домик в деревне разрушился. Поэтому пришлось хлопотать в администрации о выделении жилья.

Пенсионерке предложили комнату в общаге на Мичурина, 26, пообещав все удобства, даже горячую воду. К слову, в договоре соцнайма ее наличие было особо отмечено.

- Я заселилась в сентябре прошлого года, и с того момента коммунальные неурядицы сыпались одна за другой, - сетует Тимофеева. – Первое, о чем мне поведали жильцы, что им каждый год обещают сделать ремонт. Здешний старожил, 93-летняя ветеран войны, сообщила мне, что когда-то общежитие принадлежало местному заводу РТИ. Но после передачи постройки в ведение муниципалитета оно начало постепенно ветшать. Зимой у нас из строя вышел отопительный котел. Хорошо, что бабушку забрали к себе знакомые. Но не у всех есть возможность пожить у родственников и друзей. Мне, например, и соседям некуда идти. В моей 18-метровой комнате было еще тепло, а вот в соседнем крыле здания жильцы спали в куртках и под двумя одеялами, потому что в помещении было не выше +8. Котел нам сделали только после многократных звонков в администрацию. Горячей воды у нас не было всю зиму. Как вот в таких условиях мыться, готовить? Везде – щели, пока стоишь, готовишь на общей кухне, ноги становятся ледяными. В санузел страшно зайти, ванна вся ржавая, я уже сбилась со счету, сколько раз звонила в администрацию и просила отремонтировать смесители и прочистить забитую раковину, установить унитаз.