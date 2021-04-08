Променять «однушку» на трубу холодной воды

Многодетные семьи не могут построить дома, так как к выделенным участкам не подведены коммуникации.

Саратовской многодетной семье, получившей от властей земельный участок под строительство в поселке Юбилейный, предложили заплатить 1,3 миллиона рублей за подключение к централизованному водоснабжению. Семья пожаловалась на это в соцсетях и призналась, что у них нет возможности потратить на холодную воду сумму, сопоставимую с ценой однокомнатной квартиры.

В подтверждение своих слов автор поста приложил официальный документ из компании «КВС». Земельные участки были предоставлены льготникам администрацией Саратова. По закону, местная власть должна выделять наделы с подведенными коммуникациями или хотя бы содействовать их подведению.

- Когда мы коллективно подали заявку в «КВС» на технологическое присоединение водоснабжения и водоотведения, нам на каждый участок прислали сумму в 1,3 миллиона рублей. Получив такой расчет мы, мягко говоря, были в шоке. Цена подключения сопоставима по цене с однокомнатной квартирой. Как вообще можно говорить о привлекательности жизни в нашей области при таких суммах на коммуникации? – поделилась автор обращения.

В комментариях саратовцы отметили, что за блага цивилизации приходится очень дорого платить.

- Только на оформление двух метров трубы ушло больше сотни тысяч рублей, - признался житель Саратова Алексей Семенов. - А всё целиком с бумажками и работой как раз под миллион будет. А что можно на оставшиеся построить? Домик для мышей?

Горожане рассказали и о более дешевых вариантах, правда, не совсем законных:

- Живу в частном секторе, когда трубу прорвало с холодной водой, работники аварийной службы заходили и предлагали, кто хочет врезаться, – по 20 тысяч рублей на брата, - заявил Сергей Бередехин. - А когда мы два года назад подавали заявку на врезку, потому что труба проходит в трех метрах от дома, нам сказали: «Платите 780 тысяч рублей».

Сочувствующие саратовцы посоветовали многодетным не только раскошелиться, но и засучить рукава, и хотя бы земляные работы сделать самостоятельно, чтобы не оплачивать услуги рабочих:

- Я с соседями проводила воду к домам 6-й Дачной, ветку водовода тянули от Гвардейской на семь домов и пять колодцев, обошлось каждому примерно в 230 тысяч рублей, свои силы с мужиками прикладывали, - поделился житель Ленинского района Илья Ажуров.

Как сообщили в мэрии, в ближайшее время должна состояться встреча главы администрации Волжского района и председателя комитета по ЖКХ с многодетными семьями, получившими земельные участки.

- Вопрос подведения коммуникаций не может лечь тяжелым бременем на горожан, муниципалитет должен пересмотреть свои планы по обеспечению жителей качественной инфраструктурой, особенно в формирующихся поселках, где жилье возводят семьи с большим количеством детей, - говорится в официальном комментарии администрации.

В феврале текущего года депутаты областной думы подняли вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. Парламентарии признают, что местные власти не в состоянии тянуть такую ношу и выполнить обязательства. Депутаты убеждали чиновников даже обратиться за помощью в федеральное правительство. В качестве альтернативы предлагали заменить предоставление земельных участков денежной компенсацией, тем более что в настоящий момент подобная практика существует в 20 регионах.

Однако реализация на практике такого проекта потребует выделения дополнительных средств из областного и муниципального бюджетов. По самым скромным оценкам, если брать за основу фиксированную выплату, а также средний уровень выплаты в других регионах – 300 тысяч рублей, то объем обязательств Саратовской области перед многодетными семьями превысит два миллиарда рублей. Таких свободных средств в казне попросту нет.

Сейчас в очереди на получение собственного земельного участка от властей стоят 23 тысячи многодетных семей по всей Саратовской области. Предоставлены участки только 9335 семьям. До сих пор не решен вопрос с коммуникациями на выделенных участках, в том числе такая проблема есть в саратовских поселках Воробьевка и Латухино, а также в Энгельсе, Хвалынске, Вольске. На подведение газа, воды, электричества уже к выделенных наделам требуется порядка 4,5 миллиарда рублей.