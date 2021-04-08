Область готовится к юбилею первого полета в космос

Весенние талые воды местами уничтожили новую велосипедную дорожку, которую проложили к строящемуся Парку покорителей космоса в Энгельсском районе. Потраченные на это бюджетные миллионы в прямом смысле смыло. Но власти уверяют, что традиционный для Дня космонавтики велопробег состоится – велодорожку скоро восстановят.

Велопробег станет одним из немногих массовых мероприятий, которые разрешили провести в условиях продолжающейся пандемии коронавируса к 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Праздник вынужденно придется серьезно урезать, хотя, напомним, в прошлом году космические торжества и вовсе отменили.

В конце марта министерство молодежной политики и спорта области объявило об открытии регистрации на велопробег «Поехали», посвященный 60-летию со дня первого полета человека – Юрия Гагарина – в космос. В канун и в честь большого для Саратовской области праздника все желающие получили возможность организованно проехать по новой велодорожке к месту приземления Гагарина.

Наше фото

Старт намечается от села Квасниковка Энгельсского района. Сперва нужно проехать по общей дороге, затем начнется новая современная велодорожка, ведущая до самого мемориального комплекса в Парке покорителей космоса. Всего 28 километров.

Строительство велодорожки к месту приземления Гагарина началось в конце прошлого года, на что из областного бюджета администрации Энгельсского района выделили более 250 миллионов рублей. Контракт заключили с ООО «Автодорожник».

12 километров асфальтированной велодорожки прокладывали параллельно автомобильной. На всем протяжении установили освещение, обустроили несколько мест отдыха. В местах пересечения с оврагами построили четыре моста.

Но на днях автолюбитель Александр Головатов проезжал по трассе Ровное – Энгельс, вдоль которой и прокладывали велодорожку, и поразился: велодорожку буквально смывает водой! Подтверждающее видео выложил в соцсети.

- Не продержалась даже до открытия, - прокомментировал кадры Александр.

Из-за резкого таяния снега вода с полей хлынула к трассе. Вставшая на пути велодорожка оказалась смыта. Удивительно, что власти об этом даже не подозревали, им ничего такого не докладывали заранее! Поэтому новость о том, что велодорожку за четверть миллиарда рублей смывает весенними водами, прогремела громом среди ясного неба. Чиновники уже вовсю готовились ко Дню космонавтики, а тут такая беда!

Как пояснили позднее в администрации Энгельсского района, подмыло около 20 метров велосипедной дорожки и две плотины. Одной из возможных причин случившегося могла стать ошибка проектирования, потому что неправильно был рассчитан водосброс. Генеральный подрядчик ООО «Автодорожник» экстренно принял решение, не дожидаясь нового проекта, проложить дополнительные водосбросные трубы, которые позволят обеспечить сброс паводковых вод.

- В кратчайшие сроки восстановят поврежденный участок велодорожки, где будут смонтированы водопропускные сооружения. Все работы проводятся в рамках гарантийных обязательств за счет подрядной организации, - заявили власти.

Взявшийся за ЗОЖ депутат Государственной Думы Николай Панков прогулялся вместе с другими активистами по новой велодорожке к месту приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе. И собственными глазами увидел недочеты именно строителей. Он припомнил, как они строили велодорожку чуть ли не зимой, что не могло не сказаться на качестве.

- Там, где энгельсская подрядная организация приняла непрофессиональное решение накануне зимы уложить асфальт на таком участке, пострадало покрытие, образовались такие вот бреши, - заявил Панков. - Технологически сначала должны отвести отсюда всю воду, завезти песок. Должен быть сухой грунт. А если они на имеющийся щебень снова положат асфальт, то он также провалится, потому что земля будет высыхать. Да, строители должны отвечать за нарушение технологии. И они должны понести за это ответственность вместе с заказчиком – энгельсской администрацией.